La lista de espera quirúrgica supera otra vez los 16.000 pacientes tras el freno del verano

Si en primavera la lista de espera quirúrgica del Servicio Cántabro de Salud (SCS) se había situado por debajo de la barrera de los ... 16.000 pacientes por primera vez después de dos años -en junio llegó incluso a los 14.652-, ahora llega el jarro de agua fría de septiembre. El balance vuelve a subir (al cierre de agosto son 16.026 los pacientes pendientes de pasar por quirófano) con 1.374 personas más de las que aguardaban su turno para operarse antes del verano.

Pero pese al «esperado» repunte, al coincidir con el periodo de vacaciones de los profesionales, la lectura que hace Sanidad es positiva, porque el aumento es «mucho menor que en años anteriores». Y no hay que perder de vista, como subrayó el consejero César Pascual, la «extraordinaria presión asistencial» que ha soportado el sistema sanitario en julio y agosto en Cantabria por la afluencia de visitantes. De hecho, en el volumen de Urgencias se han alcanzado cifras récord en todos los hospitales. Así que el titular de Salud se mostró satisfecho de haber logrado «contener ese pico de caída». Cierto es que el año pasado el batacazo veraniego echó por tierra el recorte acumulado en las listas de espera quirúrgica desde diciembre, elevando el recuento hasta los 18.410 pacientes en cola, con una demora media de 165 días.

Con respecto a los datos de junio, han descendido tanto las listas de pruebas diagnósticas como de consultas especializadas

Ahora, la diferencia se antoja más fácil de recuperar en cuanto se retome el ritmo de cirugías, tanto en la jornada ordinaria como en la extraordinaria, a través de las peonadas. Los datos de agosto dejan una demora media de 146,7 días, que supone 18,4 días más que antes del verano. Como es habitual, el mayor atasco quirúrgico se concentra en los servicios de Traumatología y Ortopedia. Uno de cada tres pacientes pendiente de una operación está en la lista de esta especialidad (5.349). A continuación, son los oftalmólogos los que tienen más carga de intervenciones por delante (3.569), seguidos de los equipos de Cirugía General y Digestivo (2.595).

«Optimismo» de Sanidad

«El hecho de las listas se hayan comportado mejor que en años anteriores nos hace ser optimistas de que a final de año sí que vamos a cumplir los objetivos que teníamos previstos», consideró Pascual. De hecho, tanto el balance de consultas como el de pruebas diagnósticas han esquivado mejor el impacto estival. Así, el número de pacientes a la espera de una primera cita con el especialista es actualmente de 36.678 (frente a los 37.646 de junio), con una demora media de 65,9 días. De ellos, más de 15.800 serán consultados en Valdecilla, el hospital con la espera media más corta (44 días) pese a ser también el que mueve mayor volumen de actividad. Otras 12.178 personas aguardan su turno para ser examinados en las consultas externas de Sierrallana (Torrelavega), donde la demora media se sitúa en 61 días. Y más tiempo por delante tendrán los pacientes que esperan su turno en el Hospital de Laredo (8.688), donde la demora asciende a 115 días.

En el caso de las pruebas diagnósticas, el total a día de hoy también es inferior al acumulado hasta junio. Si entonces llegaba a 40.504, ahora el balance es de 36.404. La demora media, eso sí, ha subido de 55,5 días a 66,3 en los dos últimos meses, y se mantiene de forma similar en los tres hospitales. Los datos que maneja el Servicio Cántabro de Salud indican que, por tipo de prueba, las que registran mayor demanda son las ecografías (8.637), seguida de las resonancias magnéticas (5.995), las endoscopias (4.459) y los TAC (1.590).