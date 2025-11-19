Madrid-Santander en 34 minutos

Los pasajeros del vuelo que partió desde Madrid este domingo a las 23.23 horas con dirección a Santander pueden considerarse unos privilegiados por el ... hecho de que completaron ese trayecto en apenas 34 minutos, lo que supone seis minutos menos del tiempo más rápido que suele registrarse si se sale desde el norte de Barajas.

Aunque no existe un registro que indique que este vuelo es el más rápido hasta la fecha, este periódico ha encontrado al menos otro vuelo, del 29 de octubre, que también hizo el mismo tiempo en ese trayecto. El único matiz es que el vuelo de este domingo lo protagonizó un CRJ-1000 de Air Nostrum y el del mes pasado un Airbus A320 de Iberia.

¿Qué factores han influido para que estos dos aviones rebajasen en seis minutos el tiempo habitual? Según señala un experimentado piloto, que cree que es «casi imposible» bajar ese tiempo, una de las claves tuvo que ser que el avión salió por la zona norte del aeropuerto Adolfo Suárez. «Cuando salimos por el sur el viaje suele demorarse unos cinco minutos más». Partiendo de este factor, que es «el más determinante», este piloto, que suele realizar ese trayecto, considera que también pudo darse la circunstancia de que había viento sur en altura, viento de cola en este caso. «Es como cuando navegas por un río con la corriente a tu favor».

¿La velocidad pudo influir? Este experto cree que no, «porque las compañías recomiendan no ir más rápido de lo habitual para ahorrar combustible». «La velocidad de crucero en ese tipo de vuelos, en los que el avión vuela bajo, ronda los 700 o 750 kilómetros por ahora (en los trayectos más largos se puede llegar a los 900 km/h)», explica.

Como tercer factor, este piloto apunta a un posible recorte o «atajo» a la hora de aproximarse al Seve Ballesteros, que se suele hacer «si las condiciones de visibilidad lo permiten, si no hay nubes. Se puede ganar un minuto».

Otra de las maniobras para recortar algo de tiempo desde Madrid es accediendo a Santander en dirección Este. «Venimos en línea recta hasta el embalse del Ebro. De ahí hacemos un curva para evitar las montañas y cuando enfilamos el Este pasamos por Liencres y el Valle Real. Cuando se hace desde el oeste pasamos por Laredo».