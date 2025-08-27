El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una pedreñera abandona el paseo marítimo de Santander. Juanjo Santamaría

El mar Cantábrico vive su segundo año más cálido, solo por detrás de 2023

El mes de julio, con un promedio de 21,9º, fue el tercer dato más alto registrado en la temperatura superficial del agua desde 1982

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:16

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó a principios de esta semana lo que es un secreto a voces durante los últimos veranos en la ... región: la temperatura superficial del mar Cantábrico sigue en aumento. Solamente hay que verlo reflejado en las últimas cifras publicadas, el pasado mes de julio, el promedio registrado fue de 21,9 grados. Es el tercer dato más alto en la serie desde 1982. Y es que como señala el propio organismo, se viven cifras de auténtico récord, ya que en estos primeros siete meses del año se ha alcanzado el segundo promedio más elevado de temperatura, solamente por detrás de 2023: 16,0º frente a 16,2º. En unas pocas palabras, el mar Cantábrico vive su segundo año más cálido. Si se compara con el promedio entre 1991 y 2020 durante los meses comprendidos entre enero y julio -15.0º- se confirma una anomalía positiva de 1 grado.

