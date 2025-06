La marcha por la ELA será el sábado 21 de junio desde Los Peligros hasta el Faro

Ana Rosa García Santander Jueves, 12 de junio 2025, 13:49 Comenta Compartir

«Te invitamos a caminar juntos por una causa urgente y justa: la Ley ELA». El sábado 21 de junio se celebrará la marcha de la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) en Santander, que servirá para reivindicar, una vez más, la llegada de las ayudas para que los afectados por esta cruel enfermedad sin retorno ni cura no tengan que elegir morir por no poder pagarse los cuantiosos gastos de sus cuidados 24 horas. Porque 'La ELA no espera', lema de esta cuarta edición, que llega justo después de que el Ministerio de Sanidad haya anunciado un plan de choque dotado con diez millones de euros mientras se tramita la Ley aprobada hace siete meses. Un primer paso en respuesta al llamamiento urgente que las organizaciones de pacientes realizaron en la cumbre nacional desarrollada en mayo en el Palacio de la Magdalena. En aquella cita el exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué, como portavoz de ConELA y afectado de la ELA, volvió a sacar los colores a los políticos por la demora en el reparto de las ayudas comprometidas mientras los enfermos fallecen esperando a recibirlas.

«No será una carrera, porque si las administraciones no corren, nosotros tampoco. Esta es una marcha por la dignidad, la visibilidad y la justicia para las personas con ELA en Cantabria», recuerdan desde la asociación cántabra CanELA. La participación en este recorrido matinal por El Sardinero es otra forma de contribuir con la causa de todas las personas diagnosticadas por esta enfermedad neurodegenerativa, que limita el habla, la movilidad, la respiración y la vida misma.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente a los servicios esenciales de CanELA, que facilita asesoramiento personalizado, atención emocional, fisioterapia, logopedia, ayudas técnicas y herramientas de tecnología asistida, como las que permiten a los pacientes comunicarse con los ojos sobre un teclado cuando la enfermedad ya les roba la voz.

La salida se realizará desde el parking de la playa de Los Peligros (11.00 horas) para bordear la costa hasta el Faro de Cabo Mayor por Mataleñas. Y en principio será un recorrido de ida, ya que para la vuelta se habilitarán los autobuses turísticos (rojos) hasta la calle Castelar para quienes quieran hacer uso de ellos. La donación por las inscripciones serán de 10 euros, que incluyen el dorsal, la camiseta y la pulsera oficiales de la marcha, con el verde fluorescente identificativo de la ELA, «símbolo de la urgencia y la esperanza que nos une». Y no solo eso, sino que sellando el dorsal en la meta se conseguirá una entrada gratuita para el parque CabuerniAventura.

Las inscripciones se pueden realizar a través de este enlace https://uno.es/carreras/canela-2025/individual-registration. Para más información, CanELA pone a disposición este correo electrónico info@elacantabria.org y este número de teléfono 607 320 598.