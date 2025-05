«Es una vergüenza, desde que se aprobó la ley han muerto ya 600 enfermos de ELA sin las ayudas»

Unzué: «Cuando me despierto digo: 'Qué suerte, puedo disfrutar otro día'»

«Aceptar que la ELA iba a formar parte de mi vida, me ha ayudado a llevarla como la llevo», dijo Juan Carlos Unzué, portavoz de ConELA y uno de los grandes referentes en la lucha por una ley a la que ahora le falta el presupuesto para ser una realidad. «Haber podido dar visibilidad a la ELA ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, me ha dado muchos momentos de felicidad, me sigo sintiendo útil y eso para mí es lo más importante», señaló dentro de un discurso en el que volvió a sacar los colores a los políticos, porque los enfermos se mueren mientras esperan las ayudas comprometidas. Y la ELA no espera. «Cuando me despierto digo: 'Qué suerte, hoy vuelvo a despertarme, puedo disfrutar de otro día'. A partir de ahí, lo tengo jodido», confesaba el exentrenador de fútbol, «dependiente al 100% de movilidad». «Pero hay cosas que aún puedo hacer, y eso es una motivación cuando sabes que las limitaciones de hoy serán mayores mañana». En el transcurso del diálogo con Martín Caparrós, declaró que, «aunque llevo cuatro años en una silla de ruedas, he tenido momentos de felicidad con mi mujer, María (que está hasta el gorro de oir su nombre) y mis hijos. Si me hubieran preguntado hace diez años, hubiera dicho que sería imposible ser feliz así», destaca. «Pero tenemos una gran capacidad de adaptarnos», añadió Unzué. Una reflexión en la que coincidió el escritor argentino, que tardó más en hacer pública su enfermedad, «porque no quería que me trataran como al pobrecito». «Cuando lo pensabas de antemano, aquello que imaginabas negro, intransitable y que parecía que ibas a andar llorando por los rincones todos los días de mi vida, sin embargo no es así, para mí fue un descubrimiento», indicó Caparrós.