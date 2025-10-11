El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Captura de un vídeo en el momento de su hundimiento.

Captura de un vídeo en el momento de su hundimiento. DM

La Marigalante se hunde en México

El galeón con el que homenajeó Vital Alsar la figura de Juan de la Cosa no pudo resistir este viernes las fuertes lluvias en el balneario de Puerto Vallarta (oeste de México), donde realizaba viajes turísticos desde hace tres décadas

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:37

Comenta

La imponente nao La Marigalante con la que el navegante y aventurero cántabro Vital Alsar arribaba a Santoña hace casi 40 años se ha hundido ... este viernes a causa de las fuertes lluvias registradas en el balneario de Puerto Vallarta (oeste de México). Según ha informado la agencia EFE, el barco tuvo un fallo en el sistema de bombas que extraen el agua en la parte baja, y no logró llegar a puerto antes de que comenzara a inundarse.

