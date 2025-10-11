La Marigalante se hunde en México

La imponente nao La Marigalante con la que el navegante y aventurero cántabro Vital Alsar arribaba a Santoña hace casi 40 años se ha hundido ... este viernes a causa de las fuertes lluvias registradas en el balneario de Puerto Vallarta (oeste de México). Según ha informado la agencia EFE, el barco tuvo un fallo en el sistema de bombas que extraen el agua en la parte baja, y no logró llegar a puerto antes de que comenzara a inundarse.

Desde hace tres décadas, una empresa empleaba la embarcación, ambientada con motivos piratas, como atractivo para los turistas que querían navegar por la bahía. De hecho, se encontraba en funcionamiento en el momento del incidente y la tripulación tuvo que actuar de inmediato para evacuar a todos los pasajeros que lograron bajar «sin riesgo y se encuentran a salvo», detalló la compañía responsable del navío.

La Marigalante tiene una fuerte carga sentimental para los cántabros y en especial para el pueblo de Santoña, ya que Alsar decidió construir una réplica de La Santa María y llevar a cabo una expedición con los mismos métodos de navegación que empleó Cristóbal Colón cuando descubrió América en 1492.

En su caso, quiso homenajear la figura de Juan de la Cosa, cartógrafo santoñés y propietario de La Santa María. Esa misma embarcación quedó varada cerca de Haití, quedando inservible y sin poder llevar a cabo el viaje de vuelta. Por ello, el aventurero santanderino inició este 'regreso' desde el puerto de Alvarado, en el estado de Veracruz (México) hasta alcanzar tierra en Santoña en la mañana del 22 de noviembre de 1987.

El impacto de su llegada se transformó en un enorme recibimiento por parte de los santoñeses y los cántabros en general. Una cita histórica en la que tampoco faltaron autoridades, encabezadas por el entonces presidente del Gobierno de Cantabria, Juan Hormaechea, quién leyó un mensaje de bienvenida enviado expresamente por el Rey de España, don Juan Carlos; y el alcalde de Santoña, Máximo Valle, que manifestó que la vuelta de 'La Marigalante' significaba la recuperación de las raíces históricas de la villa. Días después -cuando la meteorología lo permitió- recibió una bienvenida igual de espectacular y multitudinaria en la capital cántabra (muy vinculada al marino y en donde están parte de las embarcaciones que utilizó) al arribar al muelle de Calderón.