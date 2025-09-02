Marlaska desvela que la alerta cántabra a los móviles no funcionó con los incendios

El pasado 16 de agosto, cuando los fuegos procedentes de León amenazaban con entrar en Cantabria y el humo de los incendios procedente del otro ... lado de la frontera autonómica ya era más que evidente en la comarca de Liébana, el Gobierno regional envió a los teléfonos móviles de la zona un mensaje pidiendo a la población el cese de las actividades en Picos de Europa y solicitando la anulación de cualquier actividad deportiva o recreativa. Lo hizo a través del sistema ES-Alert, una tecnología que el Gobierno de España pone a disposición de todas las comunidades autónomas para activar en situaciones de emergencias. La orden salió del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Cantabria pero, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el envío lo realizó su departamento, ya que la comunidad autónoma se encontró con «un problema técnico» cuando se disponía a lanzar el mensaje.

Ampliar Alerta que llego a los móviles el 16 de agosto en la zona de Liébana DM

Así lo explicó durante la comparecencia que protagonizó la semana pasada en el Senado y a petición del PP para informar sobre la labor del Ejecutivo central durante los incendios. «Cantabria se encontró con un problema técnico para acceder al sistema desde su centro de coordinación y el aviso se remitió directamente desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenen)». Sin embargo, desde la Consejería de Presidencia que dirige Isabel Urrutia niegan que existiera ninguna incidencia. Al menos, a ellos no les consta. «Desde nuestro punto de vista, todo funcionó correctamente», añaden. El Gobierno de Cantabria no entiende a qué se refiere Grande-Marlaska y, en cualquier caso, subraya que las comunidades autónomas tienen la capacidad de actuar autónomamente -fue polémica la tardanza en activarlo por parte de la Comunidad Valenciana durante la dana-, pero también que los protocolos recogen la posibilidad de que sea Interior quien se encargue del envío de los mensajes, como ocurrió en esta ocasión.

Aparentemente, por la literalidad de sus palabras, la intención del ministro no era señalar a Cantabria, sino que hizo esta apreciación durante un repaso de las actuaciones que hizo su departamento durante la crisis. Detalló que desde que comenzaron los problemas hasta el 18 de agosto, los territorios enviaron hasta 33 mensajes de este tipo. Todos desde los centros de coordinación autonómicos, salvo en el caso de Cantabria.

Aunque se han realizado multitud de simulacros desde que ES-Alert llegó a Cantabria -fue la primera región que lo puso en marcha a modo de prueba en otoño de 2022-, esta es la primera vez que se activa para una alerta real, según el Ejecutivo autonómico. Según el protocolo, la notificación debe incluir siempre información sobre el tipo de riesgo, sus posibles consecuencias y, en aquellos casos en los que sea necesario, consejos de las acciones que ha de llevar a cabo la población.