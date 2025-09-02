El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miembros del operativo que se desplegó en Liébana el 16 de agosto para responder a la alerta. Alberto Aja

Marlaska desvela que la alerta cántabra a los móviles no funcionó con los incendios

El ministro apunta que fue Interior quien envió el mensaje a Liébana el pasado 16 de agosto por un «fallo técnico» en la región, pero la Consejería de Presidencia lo niega

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

El pasado 16 de agosto, cuando los fuegos procedentes de León amenazaban con entrar en Cantabria y el humo de los incendios procedente del otro ... lado de la frontera autonómica ya era más que evidente en la comarca de Liébana, el Gobierno regional envió a los teléfonos móviles de la zona un mensaje pidiendo a la población el cese de las actividades en Picos de Europa y solicitando la anulación de cualquier actividad deportiva o recreativa. Lo hizo a través del sistema ES-Alert, una tecnología que el Gobierno de España pone a disposición de todas las comunidades autónomas para activar en situaciones de emergencias. La orden salió del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Cantabria pero, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el envío lo realizó su departamento, ya que la comunidad autónoma se encontró con «un problema técnico» cuando se disponía a lanzar el mensaje.

