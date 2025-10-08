La mayor afluencia de turistas obliga al Gobierno a incrementar el presupuesto en Emergencias

Holandeses, ingleses, franceses... El turista extranjero ha aprendido a alejarse de la temporada alta para cogerle el gusto a la oferta de turismo desestacionalizado. El ... adelanto de sus periodos vacacionales y la climatología, que acompaña cada vez más en Cantabria, ha disparado las visitas foráneas en junio y septiembre. Y si a ello se une que se trata de un viajero activo, amante de la actividad al aire libre, que va a la playa y sube a la montaña, «el resultado es el aumento del número de rescates en este periodo de cuatro meses, entre junio y septiembre, de hasta un 39% respecto al pasado año», explicó esta mañana la consejera de Interior, Isabel Urrutia.

En total, hubo en esos meses 169 rescates, exactamente 48 más que el año pasado. La diferencia la marca, sobre todo, junio, «con un aumento de hasta un 141%», concretó la consejera, que esta mañana presentó los datos en rueda de prensa para hacer balance de toda la actividad del Servicio de Emergencias en la temporada estival.

Junio dejó también dos fallecidos en Picos de Europa y dos rescates complicados, con sendos heridos de gravedad, uno de ellos en vía ferrata. «Necesitamos velar cada vez más por la seguridad de los ciudadanos y de los turistas y por ello adelanto ya que de cara al año próximo se está trabajando en un proyecto de presupuestos que implicaría un aumento de la inversión en emergencias de hasta un 27%», anunció en la sede de Peña Herbosa.

Para bajar los datos porcentuales a la realidad, supondría rebasar por vez primera los 30 millones de euros. Un montante que busca incrementar las inversiones en infraestructuras, «pues con ese dinero esperamos afrontar la construcción del nuevo parque de bomberos de Valdáliga», explicó la consejera, que recordó también el proyecto para sumar helisuperficies para uso del helicóptero regional. «Tenemos ya empresa adjudicataria para la construcción de la de Polaciones y en breve iniciaremos también la de Tresviso, cuando tengamos cedidos los terrenos de forma definitiva. Algo que nos permitirá reducir el tiempo de respuesta de la aeronave».

Montaña y playa

Una mayor agilidad es determinante para incrementar las posibilidades de éxito en todo tipo de rescates, sobre todo en montaña, donde este verano se incrementaron un 44%, con un total de 88; oen playa, donde hubo 57 (58% más).

«Hay que insistir a la ciudadanía en que la prevención comienza por la autoprotección y que hacer caso de los avisos meteorológicos y de las recomendaciones del servicio de emergencias es algo fundamental de cara a reducir las posibilidades de incidencias», insistió Urrutia en un argumento donde felicitó a los medios de comunicación «por su implicación en esta labor».

Como ejemplo puso el aumento de hasta un 46% de los avisos de entrada en cueva, algo que es consecuencia del rescate a los espeleólogos de Castilla y León en la cueva de Soba en junio de 2024, que terminaron pagando una sanción de 3.875 euros por incumplir el imperativo legal de dar aviso al 112.

«Los rescates no se cobran y los servicios de emergencia tampoco», volvió a zanjar la responsable de Interior. «Lo que no podemos eludir, porque nos obliga la ley, es a abrir expediente sancionador en el caso de que exista una negligencia o un incumplimiento de la normativa, pero ya se ha demostrado que es el menor de los casos».

Incendios forestales

De cara al año próximo se baraja también la modificación del contrato del helicóptero Maya Dama, dedicado a la extinción de incendios forestales, que ampliará su presencia en Cantabria durante el mes de abril, «pues hemos notado que está siendo un mes en el que también hay muchos casos y a día de hoy la presencia de este apoyo está limitada al periodo comprendido entre diciembre y marzo».

Todo ello requiere mayor financiación, «de ahí la necesidad de incrementar el presupuesto hasta ese límite que nunca se había alcanzado de los 30 millones, y que esperamos tener listo pronto».