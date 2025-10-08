El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los rescatadores del Gobierno trasladan al Seve Ballesteros a un motorista herido el pasado julio. Emergencias

La mayor afluencia de turistas obliga al Gobierno a incrementar el presupuesto en Emergencias

Los rescates aumentaron entre junio y septiembre un 39% respecto al mismo periodo del pasado año por lo que la consejería de Interior plantea ya un aumento del presupuesto del 27% para 2026

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Holandeses, ingleses, franceses... El turista extranjero ha aprendido a alejarse de la temporada alta para cogerle el gusto a la oferta de turismo desestacionalizado. El ... adelanto de sus periodos vacacionales y la climatología, que acompaña cada vez más en Cantabria, ha disparado las visitas foráneas en junio y septiembre. Y si a ello se une que se trata de un viajero activo, amante de la actividad al aire libre, que va a la playa y sube a la montaña, «el resultado es el aumento del número de rescates en este periodo de cuatro meses, entre junio y septiembre, de hasta un 39% respecto al pasado año», explicó esta mañana la consejera de Interior, Isabel Urrutia.

