La mayoría de compromisarios cántabros se mantendrá fiel a Sáenz de Santamaría María José Sáenz de Buruahga saluda a Pablo Casado durante su visita a Cantabria para presentar su candidatura. / Celedonio Martínez La candidatura de la exvicepresidenta calcula que cuenta con el 75% de los votos y la de Casado «espera lograr un buen resultado» ENRIQUE MUNÁRRIZ Santander Viernes, 20 julio 2018, 07:31

Con la incertidumbre lógica que ofrece un escenario aún inexplorado, los compromisarios del PP cántabro ya tienen todo preparado para poner rumbo a Madrid y aportar su particular granito de arena en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy. A falta de un día para conocer el nombre de la persona que cogerá las riendas de la formación, la expectación, la ilusión y algún que otro nervio aislado se han apoderado ya de los 56 delegados que formarán parte del proceso interno para elegir al nuevo líder. ¿Quién ganará el voto regional?¿Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría? Todos coinciden en que en esta contienda saldrá victoriosa la exvicepresidenta, aunque habrá más voto oculto del imaginado a favor del exvicesecretario de Comunicación. Es decir, se reeditarán los resultados de los votos de la militancia el pasado 5 de mayo, donde ella cosechó el apoyo de 752 afiliados, un 53%, y él de 412, un 29,4%.

Aunque desde la dirección del PP cántabro se ha tratado de mostrar una imagen de neutralidad, la mayoría de sus dirigentes se decantará por Sáenz de Santamaría, según fuentes consultadas, porque consideran que Cantabria tendrá un peso muy destacado en Madrid con la entrada de Íñigo de la Serna, exministro de Fomento, en la cúpula de Génova. Sin embargo, la visita de Pablo Casado durante la campaña –ella no pudo asistir porque se votaba en el Congreso la renovación del RTVE– le sirvió para ganar muchos adeptos.

Los compromisarios Natos: María José Sáenz de Buruaga, María José González Revuelta, Diego Movellán, Ana Madrazo, Esther Merino, Blanca Martínez, Javier Fernández, José Manuel Igual, Gema Igual y Eduardo Van den Eynde. Natos: Gabriel Martínez, Ana Urerestarazu, José María Alonso, Oscar López, María Jesús Susinos, Juan José Alonso, Pedro Luis Gutiérrez, Alejandro Liz, Roberto Media, Carlos Caramés, Javi Gómez, Rubén Pardo, Reyes Mantilla, José Miguel Gómez, Angel Cuadrado, Julián Vélez, José Miguel Belmonte, Daniel Portilla, Iñigo de la Serna, Iñigo Fernández, Cándido Cobo, María Luisa Peón, Higinio Priede, Fernando Fernández y Helena Ceballos. *Sólo están recogidos los cargos públicos elegidos.

La representante de la candidatura de la exvicepresidenta en la región, María Luisa Peón, calcula según el seguimiento que han hecho que el 75% de los 56 compromisarios se mantendrán fieles a la que fuera mano derecha de Rajoy en La Moncloa y dice que tienen «optimismo», aunque guarda cautela hasta el resultado final.

Desde el equipo de Pablo Casado, Juan Corro confían en sacar un «buen resultado» pese a que reconocen que De la Serna tiene «mucho predicamento entre las bases». Dan por sentando que no ganarán entre los representantes cántabros, aunque no se atreven a poner cifras encima de la mesa. Corro considera «muy complicado calibrar» e insiste en que no se pueden extrapolar los votos de la militancia, ya que cada compromisario ejerce su derecho en secreto.

Pase lo que pase, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, afirmó ayer que «lo más importante» es que del Congreso Extraordinario que comienza mañana salga un PP reforzado y unido. La presidenta del PP no ha querido pronunciarse públicamente, aunque siempre ha dado pistas de su preferencia por Sáenz de Santamaría. En una entrevista con este periódico, explicó que tendría en cuenta el voto de las bases y, muy especialmente, el peso de la organización regional en el futuro equipo. Y sabe que con ella el exministro tendrá un papel clave.

La dirigente de los populares se mostró «segura» de que los compromisarios elegirán al mejor para dirigir el rumbo del PP en los próximos años y que todo el partido se pondrá tras el presidente con absoluta lealtad. «Nuestro presidente será el mejor porque así lo habremos decidido democráticamente entre todos y porque será capaz de integrar y sumar al máximo», afirmó.

752 fueron los votos que recibió Soraya Sáenz de Santamaría, el 53,7% de los votos

Según la presidenta, el día 21, el PP será un partido mucho más fuerte y estará en mejores condiciones para hacer lo que ha venido a hacer, que es ocuparse de los españoles, defenderlos del Gobierno de Pedro Sánchez y preparar al partido para volver a ganar las elecciones y volver a gobernar. «Cuanto antes empecemos a hacerlo mucho mejor», apostilló.

Buruaga recordó que una vez que no ha sido posible una lista única de los dos candidatos que superaron la primera vuelta en la votación de los afiliados, serán los compromisarios quienes hablen de acuerdo con el sistema de elección del que se ha dotado voluntariamente el PP.

Distintas sensibilidades

La que no esconde sus preferencias es la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien destacó «la capacidad, la valía y la experiencia» de Soraya Sáenz de Santamaría, que, a su juicio, hacen de ella «la persona idónea para presidir el PP» y para conducir al partido en la nueva etapa que tiene por delante.

412 militantes apostaron por la candidatura de PabloCasado en la región, el 29,4%

«Soraya encarna como nadie los valores del Partido Popular que buscamos sus afiliados: un partido responsable, con sentido de Estado, con vocación de gobierno, que afronta las dificultades y sabe superarlas y que cuenta con todos y cada uno de quienes lo componen para trabajar sin descanso por el presente y el futuro de España», declaró.

En la otra cara de la moneda, el visecretario del PP y diputado nacional, Diego Movellán, recalcó que «Pablo Casado es, sin duda, el mejor candidato para presidir un partido fuerte, ilusionado, con los principios y valores que nos han hecho grandes, además de la ambición y renovación de futuro necesaria para recuperar en las urnas lo que otros se agencian en los despachos».