Media no duda de la llegada de los trenes en 2026, aunque advierta: «Prefiero ir a verlos»

Los trenes de la extinta FEVE, aquellos que se diseñaron y no cabían por los túneles, volvieron a detenerse este lunes en la estación delParlamento ... de Cantabria. En esta ocasión, era el PRC el que quería saber si era infundado o no el rumor que desde hace ya unas cuantas semanas circula por la región sobre el posible retraso en la fabricación y entrega de las unidades prometidas para Cantabria. «Yo no tengo dudas, me fío razonablemente del presidente de Adif y del Comisionado (para el Plan de Cercanías de Cantabria, Antonio Berrios)», señaló el consejero de Fomento, Roberto Media. Eso sí, puntualizó a continuación: «Quiero creérmelo, pero me cuesta; así que prefiero ir allí (a la fábrica de CAF en Guipúzcoa) a verlos».

El regionalista Javier López Estrada fue el que formuló la pregunta desde el estrado y recordó a Media que en la última reunión de la Mesa del Ferrocarril de Cantabria reveló que había solicitado una nueva visita a la factoría en Beasain. Sin embargo, el interés del regionalista se basaba en saber si se iban a cumplir los plazos fijados para «el primer semestre de 2026» con el inicio de las pruebas de rodaje de los primeros vagones. «Entiendo que se van a cumplir», contestó el consejero en un primer momento. «Me dicen, me han asegurado personalmente, que los trenes estarán construidos en los plazos que se habían previsto, y no tengo por qué dudarlo», continuó. Sin embargo, acto seguido mostró su recelo: «Prefiero ir a verlos (los trenes) con mis propios ojos, porque me fío mucho más de ellos que de la fe en cuestiones políticas de la izquierda española». López Estrada confirmó que esta respuesta confirmaba sus sospechas: «Detecto que tiene las mismas dudas que yo a que se vayan a cumplir los plazos que se firmaron». El consejero Media, además, explicó durante el debate que tenía pendiente una reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible –que fue anulada–, y que se iba a celebrar «en los próximos días». Más «vigilantes» En lo que sí fue contundente el representante del Gobierno regional fue en la respuesta al PRC, que le pidió estar «más vigilantes» con los plazos acordados. «Mira si estuvieron ustedes tiempo de estar vigilantes (cuando el PRC gobernaba la región junto al PSOE), pero se dedicaron a otras cosas», subrayó. «Todo esto lo firmaron ustedes, y la verdad es que estuvieron muy poco vigilantes porque lo importante era tener contento al jefe, que se llamaba Pedro Sánchez. El sí que estaba muy contento, mientras que los cántabros estaban abandonados», concluyó. El acuerdo para la fabricación de 21 trenes para Cantabria y 17 para Asturias los firmaron los presidentes de ambas comunidades –Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón– con la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el 20 de febrero de 2023.

