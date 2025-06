Media reclama al Ministerio que pacte con los territorios las nuevas medidas sobre vivienda

Cantabria, como el resto de comunidades autónomas, tiene transferida la competencia sobre la vivienda y goza de capacidad legal para regular muchos de los ... aspectos que tienen que ver con este ámbito. Casi todos. Por eso, cuando el Gobierno central aprobó hace dos años una Ley Nacional con aspectos novedosos como la creación de zonas tensionadas en las que las administraciones pueden entrar a poner límites a los precios del alquiler, también dejó claro que su aplicación dependería de los territorios. Cataluña, Navarra y País Vasco sí están utilizando algunas de estas herramientas, pero el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga dijo desde el principio que no seguiría esa línea. No solo cree que contiene medidas negativas en caso de desplegarlas, sino que considera que su mera existencia ya ha provocado la salida del mercado del alquiler en Cantabria de 50.000 viviendas por el miedo de los propietarios.

En ello volvió a insistir ayer el consejero de Fomento, Roberto Media, durante su intervención en la sesión de la Comisión General de las comunidades autónomas del Senado, donde el debate se centró en las políticas de vivienda. El popular exigió una vez más al Gobierno de España la retirada urgente de la actual norma porque «el futuro de nuestros jóvenes está en juego y ellos no se merecen que las políticas sectarias y rancias que aplica Pedro Sánchez se lo arruine». Mientras tanto, a la ministra Isabel Rodríguez, ausente en la sesión, también le hizo una reclamación: que su departamento «negocie y pacte» con las comunidades autónomas a la hora de poner en marcha medidas eficaces en las políticas de vivienda.

«Es evidente que no funciona y solo hay que echar un vistazo al mercado para comprobar que su aplicación ha empeorado la situación», apuntó Media. Sin embargo, tanto desde Cataluña como los portavoces de los partidos que apoyan al Gobierno insistieron en que la creación de zonas de alquiler tensionado sí está reduciendo los precios.

«Es evidente que el control de precios no funciona. Solo hay que echar un vistazo al mercado» Roberto Media Consejero de Fomento

«Si no hay oferta suficiente, los precios suben. Si los propietarios tienen miedo y no alquilan, los precios suben. Si se defiende más al okupa que al legítimo dueño, los precios suben. Podemos obviar estas realidades, pero eso no hará que desaparezcan», afirmó Media. Por ahí, por los incentivos para sacar viviendas al mercado y la lucha contra los okupas, pretende ir la Ley de Vivienda de Cantabria cuyo anteproyecto ya ha salido a información y que, tras recibir alegaciones de los ciudadanos y colectivos, llegará al Parlamento regional.

Además, el consejero aseguró que lo largo de la presente legislatura se pretende triplicar la construcción de vivienda pública para incrementar al parque autonómico. A ello contribuirá la puesta en marcha de la construcción de 285 viviendas de VPO en régimen de alquiler asequible. Todas se levantarán con el Plan de Recuperación que ha puesto en marcha el Gobierno de España y costarán 42 millones de euros. De ese dinero, 13 millones proceden de fondos europeos y el resto tenía que correr a cargo de Cantabria, pero se hará, en parte, con colaboración público-privada a cambio de su gestión durante 50 años.

Cantabria tiene libertad para aplicar si quiere la ley nacional, pero Cantabria no da libertad a los municipios para crear zonas tensionadas pese a que ya algunos lo han pedido. No sigue el ejemplo de Galicia. Allí, aunque la Xunta considera que la norma es mala, sí dejará a la capital coruñesa controlar los precios.