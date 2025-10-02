Los médicos cántabros están llamados mañana a una nueva jornada de huelga en todo el país El Sindicato Médico de Cantabria convoca una concentración este viernes, a las 12.00 horas, en la explanada norte de Valdecilla, con el objetivo de reclamar un estatuto propio para los profesionales

El Sindicato Médico de Cantabria (SMC) ha manifestado su apoyo a la convocatoria de huelga de médicos que tendrá lugar este viernes, 3 de octubre, a nivel nacional, para protestar por la decisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de conceder un estatuto propio a los facultativos como tienen otros países y profesiones. La protesta nacional está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). En Cantabria, sus homólogos han llamado a médicos y estudiantes del ramo a una concentración, a las 12.00 horas de este viernes, en la explanada norte del Hospital Marqués de Valdecilla. El pasado mes de junio, más de un millar de médicos cántabros ya salieron a la calle exigiendo «diginidad» para su profesión y en contra de la reforma del estatuto del sector.

De esta forma, los médicos cántabros se suman a la convocatoria nacional y, en el contexto de esta acción de protesta, se leerá un manifiesto exigiendo «el respeto, la consideración y el reconocimiento que su profesión merece y el actual gobierno les niega», resumen en un comunicado.

Según explica el sindicato médico, el motivo principal de la protesta es la negativa de la ministra de Sanidad, Mónica García, a conceder «un estatuto propio al personal médico y facultativo», porque en su opinión el que quiere sacar adelante para todo el personal sanitario solo tiene dos objetivos: «encuadrar a la enfermería en la misma categoría profesional que a los facultativos y la conculcación de toda la normativa laboral española y europea existente con la justificación de la falta de médicos».

«La situación del colectivo médico español es una anomalía mundial»

Para el SMC, la situación del colectivo es «una anomalía mundial», puesto que, en España, colectivos profesionales equivalentes, como profesorado, universidad o judicatura, tienen un ámbito de negociación y diálogo propios «que a los médicos se les niega».

Como los médicos no tienen estatuto propio, «las cuestiones profesionales son negociadas por sindicatos de clase integrados mayoritariamente por celadores, auxiliares y técnicos que actúan en contra, habitualmente, de los intereses de los facultativos», señala.

Inciden desde el sindicato en que el personal médico y facultativo «es el grupo profesional más influyente, mejor preparado y con más responsabilidad dentro de la sanidad pública, pero está secuestrado y excluido de la toma de decisiones de todo aquello que afecta a su profesión. Prueba de ello es que la ministra está negociando con cuatro enfermeros y un auxiliar. No hay médicos en la mesa de negociación», han denunciado.

La segunda «anomalía» es que con este anteproyecto de estatuto marco, España es el único país de la UE en el que su Gobierno plantea que la enfermería esté dentro de la misma categoría que el facultativo.

«Los estatutos médicos europeos incluyen responsabilidades clínicas, liderazgo de servicios, guardias y funciones exclusivas. Por ello, los médicos tienen una clasificación y una carrera distintas y superiores en nivel de responsabilidad y retribución respecto a la enfermería. No existe ningún sistema en el que ambas profesiones estén fusionadas en la misma categoría», ha subrayado.

Tratamiento discriminatorio

Asimismo, el colectivo rechaza el «tratamiento absolutamente discriminatorio» respecto a otros trabajadores que pretende implantar el nuevo estatuto como jornadas de 45 horas semanales sin derecho al descanso mínimo de 12 horas entre jornada y jornada; el no reconocimiento de las guardias como tiempo trabajado a efectos de jubilación; la suspensión de todos los derechos laborales y permisos en caso de falta de facultativos en un determinado centro o servicio; la movilidad forzosa entre centros cuando ahora es pactada y voluntaria; y la jornada laboral ordinaria de 07.00 a 22.00 horas.

En su opinión, todo ello junto con otras decisiones como acabar con las ratios médico/paciente llevarán «a un deterioro en la calidad de la asistencia y de la seguridad de los pacientes y compromete seriamente el futuro de la asistencia sanitaria pública en España».