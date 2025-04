La Mesa del Lobo se fractura tras los primeros sacrificios realizados por el Gobierno regional

La decisión del Gobierno de Cantabria de sacrificar los primeros lobos en las comarcas de Polaciones y Campoo-Los Valles tras la salida del listado ... de especies protegidas (Lespre) ha abierto una vía de agua en la Mesa del Lobo, un foro de participación y asesoramiento que reúne a diversos actores implicados en su gestión y conservación. La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca) se marcha «por completo» de la Mesa mientras que Ecologistas en Acción lo hará, «de momento», de su grupo de trabajo. Además, anuncia que acudirá «a los tribunales» para denunciar «la cacería» de los primeros ejemplares. Por su parte, la Consejería de Ganadería prefirió ayer no valorar las dos salidas y argumentó que el foro sigue vivo, ya que en el apartado de asociaciones conservacionistas «continúan otros tres colectivos: Fundación Naturaleza y Hombre, SEO Birdlife y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos».

La Mesa del Lobo la dirige el Gobierno, a través de la Consejería de Ganadería, aunque por parte de la Administración pública también participa, entre otros miembros, el colectivo de Agentes del Medio Natural. En ella está representado el sector ganadero (las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la Asociación Frisona de Cantabria, la Federación de Razas Cárnicas y asociaciones de criadores de ganado ovino y caprino), el sector cinegético (la Federación Cántabra de Caza), los ayuntamientos (a través de la Federación de Municipios de Cantabria) y varias organizaciones conservacionistas y ecologistas.

Tras varios años de inactividad –a raíz de la entrada del lobo en el Lespre en 2021–, se volvió a reunir. El principal objetivo de la reactivación es redactar un nuevo Plan de Gestión de la especie –que espera estar listo antes de que finalice el año–, ya que el de anterior, de 2019, está obsoleto. Por tanto, la mayor prioridad es actualizarlo para tener en cuenta la situación actual de la población de lobos y los ataques provocados a la ganadería.

La primera de las decisiones adoptadas, siempre defendida por Gobierno regional y por el sector ganadero, fue la de recuperar el control poblacional de la especie, como sucedía hasta la inclusión de la especie en el Lespre hace tres años y medio, a través de sacrificios controlados: las denominadas «extracciones» defendidas por el Ejecutivo que los grupos conservacionistas prefieren llamar «por su nombre: cacerías, muertes o matanzas». En total, abatirá 41 ejemplares: el 20% de la población estimada.

Los primeros ejemplares ya han sido sacrificados, tal y como confirmó el martes la consejera Susinos, que prefirió no hacer público el número concreto porque no quiere que el tema se convierta en un «circo» y tampoco quiere hacer «postureo». Lo dijo después de que Ascel (la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico) adelantase la noticia el lunes. Susinos aseguró que iría informando puntualmente, tal y como le obliga la ley, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Desarrollo Demográfico (Miteco). Pese a ser insistida por los periodistas, se negó a concretar pese a defender la «transparencia» y «legalidad» del proceso.

El resto de la hoja de ruta de laMesa del Lobo es estudiar en profundidad la compensación de los daños a las explotaciones ganaderas afectadas, aplicar medidas para evitar los daños a la cabaña, conseguir el reconocimientos de la labor ambiental que realiza la ganadería extensiva y fomentar un cambio en la percepción del lobo para que no genere tanto conflicto social.

«No nos tienen en cuenta»

Todo este trabajo se articula en base a un grupo de trabajo, que es el que han abandonado tanto Arca como Ecologistas en Acción. «Nosotros nos hemos dado cuenta de que lo que realmente pretendía el Gobierno era hacer un lavado de cara y utilizarnos», explica José María Fernández, vicepresidente de Arca. «Las veces que nos hemos reunido sólo hemos oído hablar del Plan de Gestión que ya tenían cerrado. Únicamente quieren mostrar a la ciudadanía que estamos implicados, y esto no es así. Nunca nos han tenido realmente en cuenta», apostilla.

«Lo que no entendemos son las prisas del Gobierno cuando hay sentencias de diferentes ámbitos que sostienen que no se pueden matar lobos a voleo», afirma Floren Enríquez, presidente de Ecologistas en Acción. Su colectivo está «aún pendiente» de que se resuelva el recurso de alzada contra la medida de sacrificar lobos, aunque Ganadería ya ha revelado que tendrá el mismo recorrido que la de Ascel, que fue desestimada. «No tenemos otra salida, así que recurriremos a los tribunales, y ya sabe la Administración, respecto a nosotros y a nuestras denuncias, que los resultados han sido bastante positivos», subraya. «Al lobo se le ha sacado del Lespre con un subterfugio legal. Se ha modificado su protección legal, pero eso no significa que no este protegido: simplemente ha pasado a otra categoría diferente. Sigue protegido en toda Europa», concluye.

Quienes sí aplauden el inicio de «las extracciones», según pudo constatar ayer este periódico, son los ganaderos. Sin embargo, el sector al completo, el que integra la Mesa del Lobo, prefirió no pronunciarse a la espera de emitir hoy un comunicado conjunto con el que mostrar su beneplácito por la decisión llevada a cabo por la Consejería de Ganadería. También están de acuerdo los cazadores. «No creo que sea relevante su salida (la de Arca y Ecologistas). Siempre se oponen a todo», afirma el presidente de la Federación Cántabra de Caza, Ignacio Valle. «Nos parece bien que hayan empezado las extracciones, pero nos gustaría participar en ellas, como sucedía en el Plan de 2019. Parece que hay una ventana abierta para ello», asegura. «Gran parte de nuestro colectivo está compuesto por ganaderos. Si hemos sido parte afectada, nos gustaría también ser parte de la solución», concluye.