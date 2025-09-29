El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

En un tercio del trayecto se han tenido que construir grandes voladizos para poder aumentar la anchura de la carrera, el objetivo principal de la obra. Fotos: Luis Palomeque | Vídeo: Pablo Bermúdez

El Ministerio fija para el verano de 2026 el fin de la obra del Desfiladero tras cuatro años

Los trabajos para aumentar la seguridad ya están ejecutados al 76% y se inaugurarán antes de lo previsto si no hay contratiempos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:17

La reforma integral del desfiladero de La Hermida estará concluida «antes del próximo verano». Esa es la principal novedad que aportó este lunes el secretario ... de Estado de Transportes, José Antonio Santano, durante la visita a los trabajos que se están realizando en los 17,2 kilómetros de trazado de la N-621 entre las localidades de Panes y Cillorigo. A nivel práctico, para los cerca de 2.500 vehículos que transitan por esta zona de media cada día –cuatro veces más durante los fines de semana y en temporada alta–, eso es lo importante. Que ya queda menos para decir ‘adiós’ a los problemas en forma de retenciones y circulaciones limitadas a un solo carril que soportan desde junio de 2022, cuando arrancaron los trabajos a cargo de la UTE Puentes y Calzadas con un presupuesto de 94,8 millones de euros con un plazo de ejecución superior a los cuatro años. Eso es lo relevante, pero lo llamativo –por insólito– es que, salvo que aparezca algún contratiempo, la obra se inaugurará cuando toca. Incluso algunos meses antes de lo previsto inicialmente.

