El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los molinos que tienen ya instaladas las aspas. Iberdrola renovables

Los molinos de El Escudo lucen ya sus aspas

Las obras avanzan condicionadas por la meteorología y la previsión de Iberdrola es que el parque esté funcionando antes del próximo verano

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:12

Comenta

Hablar de plazos en una obra que depende tanto de la meteorología es muy aventurado pero, según las últimas previsiones, todo indica que el parque ... eólico de El Escudo, esa instalación llamada a producir el 8% de la energía eléctrica anual que consume Cantabria, estará operativo antes del verano próximo. Es una realidad que parece más cercana ahora, cuando se han instalado las aspas en 15 de los 23 molinos que componen una instalación que transcurre a lo largo de 10 kilómetros en la sierra de El Escudo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  4. 4

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    Condenan a la exinterventora de Noja a devolver 725.404 euros desviados de fondos públicos
  7. 7 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander
  8. 8

    La polémica por el concurso de Molleda en Cartes abre desavenencias en el PSOE
  9. 9

    «No me parece bien que suban los precios de los viajes del Imserso, somos pensionistas»
  10. 10

    El abogado de la UE deja en manos del Supremo convertir en fijos a los interinos pero exige indemnizaciones más altas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los molinos de El Escudo lucen ya sus aspas

Los molinos de El Escudo lucen ya sus aspas