El momento estelar de la exedil de Vega de Pas

José Ahumada Santander Jueves, 5 de junio 2025, 09:46

«Se puede ser socialista y periodista», reivindicaba este miércoles Leire Díez, queriendo dar a entender que su condición de afiliada no entorpecía su desempeño ... profesional. Pero, tal y como lo explicó, parecía más bien que trataba de convencer de que pertenecer al PSOE no es una particularidad inhabilitante. «Soy bióloga», proclamaba hace décadas Ana García Obregón, y en su caso trataba de demostrar que ser guapa –tuvo su momento, incluso salió en una película con Bo Derek– era una cualidad que no estaba reñida con la inteligencia.

¡Cómo cambia nuestra Leire pasiega! El martes, cuando acudió a dar explicaciones a Ferraz, parecía un trasunto de la neofolclórica Martirio, con vestido rojo guerrero, gafas de sol, pendientones y el tirante del sujetador que se le escurría del hombro; y el miércoles, en su cita con la prensa en el Novotel de Madrid, optó por el blanco inocencia. «Demasiado informal», sentencia el experto en moda José Luis Callejo. «Se echa de menos una americana; es demasiado informal para quien quiere que sea reconocida su postura. La imagen refuerza el mensaje y hay un código de indumentaria que ella incumple». Si eso pasa con la ropa, del pelo ni hablamos. «Electrizado», dice. Ni la plancha puede dominar ese carácter indómito que el cabello de Leire comparte con ella misma. Hoy es esa melena cobriza y lacia, que ayer fue rubia y anteayer rizada, y el día anterior un pelo corto de tono más neutro. «De forma general, los cambios físicos suelen estar asociados a la inestabilidad –sugiere, con toda la prudencia, Javier Lastra, decano del Colegio de Psicólogos de Cantabria–. Quizá, en este caso concreto, el hecho de que Leire haya modificado su aspecto exterior continuamente se deba a que su mundo interior se encuentra en estado de gran incertidumbre». Una antelación digna de estudio ¿Y cómo interpretar que llegara a su cita con sus colegas periodistas con tanta antelación? Más de veinte minutos que pasó plantada frente a ellos, sonriente y en silencio, dejándose fotografiar desde todos los ángulos. ¿Su intención era pasar el trago cuanto antes o alargar todo lo posible ese minuto de gloria? ¿Son contradicciones o es que hay muchas Leires en una? De acuerdo, ser socialista y periodista no son condiciones antagónicas: también se puede ser fascista nudista o motorista cristiano. Una puede utilizar un tono cuartelero para pedir material a un implicado en la trama del fraude de los hidrocarburos con que descalabrar al jefe de la UCO y recitar después la Constitución (artículo 20) como una jurisconsulta para defender su derecho a escribir esa obra que lleva años preparando. «Un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo», explicó. ¿Cómo relacionará la patria con los hidrocarburos si se refiere a España y no a Kuwait? Y ya que tenía la Carta Magna abierta, se detuvo en el artículo 18.3 y el secreto de las comunicaciones, a propósito de esa «grabación ilegal» que en tan mal lugar la ha dejado ante la opinión pública. Por un lado se lamenta por la «filtración» de ese party line macarra y acto seguido dice que le gustaría que se conociera el contenido íntegro de la videoconferencia. Ay. ¿Inseguridad? ¿Nervios? Hay quien aprecia en Leire lo contrario, aplomo y hasta una cara tan dura como el cemento. Una apuesta: quizás, distraídos, hayamos asistido sin saberlo al nacimiento de una nueva criatura televisiva: solo falta saber si se enrolará en las filas de 'laSexta Xplica' o acabará en 'Supervivientes'. El tiempo lo dirá.

