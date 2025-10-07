Jorge Calvo, investigador en IA, con una de las diapositivas de fondo que le han servido para ilustrar el impacto de la inteligencia artificial en la educación.

Sócrates Sánchez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 16:12

El investigador en IA y director de innovación en Colegio Europeo de Madrid, Jorge Calvo, ha puesto el foco en la actual dependencia de la inteligencia artificial generativa entre el alumnado: «El mundo educativo tiene que combinar esta herramienta, pero sin que obstaculice el pensamiento humano».

Calvo ha reivindicado que se pierde «la cultura del esfuerzo» en los más jóvenes, ya que los alumnos delegan «demasiadas tareas» en la IA. «Nos estamos encontrando alumnos que no hacen las cosas porque piensan que la IA las van a hacer mejor que ellos. Se habla de creatividad en la inteligencia artificial, pero es muy diferente a la nuestra. La suya no sale de la caja, es lo que hay en los datos», ha recalcado.

El docente universitario ha subrayado la «voracidad» de los algoritmos. «Las decisiones operativas las podemos delegar, las morales las tenemos que supervisar. Si no tenemos la capacidad de parar esas decisiones, tenemos un problema. Esa codicia rompe el conocimiento, tenemos que saber poner las línea rojas», ha añadido. «Tenemos que ver más allá, la educación está en un punto esencial, ya que se encarga de formar personas y eso trabajando con la IA es un reto, pero también una gran oportunidad».