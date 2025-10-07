Música en directo y paella en el UC Fest, la fiesta de bienvenida de la Universidad de Cantabria El festival se celebra el jueves, de 13.00 a 21.00 horas, en Escenario Santander

La Universidad de Cantabria (UC) ha decidido montar una fiesta para dar la bienvenida a este nuevo curso 2025-26 a la comunidad universitaria en general y a sus nuevos estudiantes en particular, que, según las cifras oficiales y solo en las titulaciones de grado, ascienden a 2.222 alumnos. ¿Cuándo se celebra? Este mismo jueves, 9 de octubre, entre las 13.00 y las 21.00 horas. ¿Y dónde tiene lugar? Muy cerca del campus de Las Llamas, en Escenario Santander, al pie mismo del parque de Las Llamas.

La celebración ha sido bautizada como 'UC Fest 2025-2026', y en ella «tendrán cabida todos los miembros de la comunidad universitaria», los nuevos y los que ya cumplen más de un curso en las aulas, laboratorios y oficinas de la institución, según destaca la propia UC. La entrada simple cuesta 3 euros, y si incluye paella y postre, cinco; y está disponible en la plataforma Me Apunto. La UC recuerda que también se requerirá la presentación de la TUI (Tarjeta Universitaria Inteligente) en el momento de acceso al recinto para garantizar el aforo. «Es un evento dirigido a toda la comunidad universitaria para dar la bienvenida al nuevo curso en un ambiente festivo y de convivencia», recalca la Universidad, que invita en sus redes sociales a celebrar el inicio de curso «con mucha energía universitaria».

La UC organiza y, por tanto, invita a «a una deliciosa paella» elaborada al momento por el asador La Taberna de Vicente y a postres a cargo de la empresa Delicatessen La Ermita. En paralelo, habrá servicio de bar y también la posibilidad de «degustar deliciosas hamburguesas» en los 'food trucks' y puestos de comidas que se instalen en el recinto, y todo «a precios populares». La celebración también cuenta con el apoyo de MiCampus Residencias, que dispondrá de un espacio informativo durante la jornada; y de la alianza Eunice, ya que este consorcio europeo del que forma parte la UC «respalda esta iniciativa como muestra de su compromiso con la comunidad universitaria».

Además, la fiesta transcurrirá con música y actuaciones en directo a cargo de La última y nos vamos, The Haze –una banda surgida del propio campus y formada por egresados de la Universidad de Cantabria– o también los DJ Dayv, Dariwey y Crespo, «que amenizarán una jornada pensada para estrechar lazos y crear comunidad universitaria», destaca la institución.

«El UC Fest nace con la vocación de ser un espacio de encuentro para toda la comunidad universitaria, donde además de disfrutar podamos fortalecer el sentimiento de pertenencia. La Universidad no solo forma profesionales, también crea comunidad, y este tipo de iniciativas ayudan a hacerlo realidad», ha destacado por su parte la vicerrectora de Comunidad Universitaria, Emma Díaz.

Ampliar Foto de familia de autoridades y voluntarios de la alianza Eunice. DM Recepción a los 'embajadores Eunice' La UC ha recibido a sus nuevos embajadores Eunice con un encuentro en el que antiguos alumnos y aquellos que han colaborado con la alianza han compartido sus experiencias para «servir de inspiración a los nuevos voluntarios y estudiantes». En breve, una veintena de embajadores Eunice empezará a trabajar y elegirá a sus representantes para el grupo estudiantil internacional de la alianza, el Student Advisory Board, encargado de incorporar la perspectiva del alumnado al consorcio.