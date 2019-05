Noelia Cobo responde a Revilla que «los pactos pasarán por Zuloaga» Noelia Cobo, secretaria de organización del PSOE. La número dos del PSOE muestra la disposición de su partido a sentarse a negociar con el PRC, tanto el Gobierno de Cantabria como las alcaldías donde sumen mayoría A. SANTAMARÍA Santander Viernes, 31 mayo 2019, 07:10

Tres días ha tardado el Partido Socialista de Cantabria (PSC-PSOE) en responder a las declaraciones realizadas a este periódico por Miguel Ángel Revilla en las que el presidente en funciones situaba como su interlocutor para negociar los pactos para la formación de gobierno a Pedro Sánchez. Unas afirmaciones que en el entorno político se entendieron como un menoscabo a la figura de Pablo Zuloaga, secretario general de los socialistas cántabros y candidato a la Presidencia regional, con el que Revilla no mantiene una estrecha relación. La respuesta al presidente llegó ayer por boca de Noelia Cobo, mano derecha de Zuloaga, quien tras conocer que los regionalistas perdían el 'diputado 15' y únicamente podrán alcanzar la mayoría absoluta con su partido o con el PP, aseguró, a preguntas de la Cadena Ser, que «los pactos y los acuerdos pasarán por el PSOE en Cantabria, por su comité ejecutivo y por el secretario general, Pablo Zuloaga». Una afirmación con la que el PSOE regional quiere dejar claro que todas las negociaciones para la formación del futuro gobierno se realizarán en Cantabria, bajo la supervisión de su comité ejecutivo y de su líder regional.

El presidente en funciones situó a Pedro Sánchez como su interlocutor para sentarse a hablar Miguel ángel revilla

En la entrevista concedida a este periódico un día después de proclamarse claro vencedor de las elecciones autonómicas y con 15 escaños en el bolsillo, Miguel Ángel Revilla desveló que el presidente Pedro Sánchez le había telefoneado para «sentarse y hablar» del futuro Gobierno de la región y admitió que «lo lógico es pactar con él (Pedro Sánchez)» y no incluyó en estos contactos a Zuloaga. Y respecto al líder socialista en la región reconoció que «hay cosas de él que no me gustan, pero no lo conozco»; para advertir a continuación que «hacer un Gobierno no es colocar a una serie de personas en las consejerías y repartirse el poder.Es hacer una región estable en base a una serie de cosas irrenunciables que tiene que marcar el PRC, que es el que las tiene claras y los votos necesarios».

Además de responder a Revilla, lo que también hizo ayer Noelia Cobo fue mostrar la disposición de su partido a negociar con los regionalistas, tanto el Gobierno de Cantabria como aquellos ayuntamientos en los que un acuerdo PRC-PSOE permitiría la mayoría absoluta y, por lo tanto, la Alcaldía. «Tenemos que sentarnos a hablar, a buscar consensos -dijo la secretaria de Organización del PSC-PSOE-, pero no sólo del Gobierno o de un reparto de las consejerías, también de un buen número de ayuntamientos en los que el PSOE ha sido el partido más votado». Precisamente, Pablo Zuloaga reúne hoy en la sede de Bonifaz a su comité ejecutivo para valorar los resultados electorales definitivos (el PSOE logra definitivamente siete escaños en el Parlamento regional, dos más que hace cuatro años). Además, el líder socialista mantendrá otro encuentro con los diputados electos para definir la estrategia.

La número dos socialista replicó al líder regionalista que el diálogo será con el PSOE cántabro y Zuloaga Noelia cobo

También hoy se reunirá la dirección del PRC bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla. Ambas ejecutivas darán el visto bueno al inicio de las negociaciones para constituir Gobierno.