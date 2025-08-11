El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El coche que ha aparcado en Ribamontán al Mar con una tienda de campaña encima X

La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana

La Policía de Ribamontán al Mar detecta «un aumento significativo» de coches con tiendas de campaña instaladas sobre su techo

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:53

Que levante la mano el primero que no se ha echado una cabezada en el coche alguna vez: sólo un ratito después de haber engullido ... un cocido en algún pueblo remoto, o en cualquier apartadero de la carretera después de una noche dura, o mientras se esperaba a que el abuelo saliera de la consulta en la clínica de los Vega en Oviedo. Por lo general, el coche tampoco da para más, y por mucho que se reclinen los asientos siempre resultan bastante incómodos. Hasta hoy.

