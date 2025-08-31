El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar

La Dirección General de Tráfico (DGT) decidirá esta semana cuándo empezará a multar el nuevo radar de tramo de Saltacaballo, que entró en funcionamiento el ... pasado 5 de agosto y que vigila los seis kilómetros y medio de la A-8 comprendidos entre la salida sur de Castro Urdiales y Ontón (en el límite con Vizcaya).

Desde su entrada en funcionamiento, aquellos que han superado la velocidad media de 100 km/h permitida en ese tramo, han recibido en sus domicilios un aviso informativo. «Siempre que se pone en marcha un nuevo radar se da un margen para que el conductor conozca la nueva situación», informó en su día el responsable de la Dirección General de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa.

Sin embargo, en los próximos días esta medida de gracia se acabará y los infractores empezarán a recibir la correspondiente multa, que puede oscilar entre los 100 y los 600 euros (y retirada de hasta 6 puntos) en función del exceso de velocidad.

El funcionamiento de este nuevo dispositivo se basa en un sistema de cámaras que graban de forma continua, identificando la matrícula de cada vehículo a la entrada y la salida del tramo. Un ordenador relaciona dos matrículas iguales, comprueba los tiempos entre ambas imágenes tomadas y calcula la velocidad media del vehículo. Si la velocidad media está por encima del límite establecido, se produce una infracción con la consecuente denuncia.

La puesta en marcha de este radar, además, trajo un cambio añadido importante. La vía ha pasado de tener un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora a 100. Una medida que ya ha tenido un efecto positivo en una carretera por la que circulan cada día unos 50.000 vehículos. «La gente está respondiendo y el tráfico no está nada ralentizado, al revés, es muy homogéneo», señaló a este periódico el jefe Provincial de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa.

Según explicó, el objetivo de este nuevo dispositivo es «conseguir una mayor fluidez del tráfico» y «evitar esos frenazos de algunos conductores cuando se acercaban al anterior radar». Y es que esa maniobra provocaba en ocasiones «accidentes pequeños por alcance, los de 'chapa y pintura', lo que a su vez derivaba en frecuentes atascos».