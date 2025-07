«Los nuevos servicios van a hacer que crezca la plantilla en, al menos, treinta personas»

Daniel Martínez Santander Domingo, 6 de julio 2025, 07:41 Comenta Compartir

Este Gobierno ha decidido asumir la gestión de depuradoras que eran municipales, ¿cuál es la ventaja?

–Hay muchas estaciones depuradoras en municipios pequeños. Esas ... depuradoras las tenían que gestionar los ayuntamientos, pero son tan pequeños que no tienen recursos para mantenerlas. Ni para ponerlas en marcha por el consumo eléctrico de las bombas. Algunas nunca han funcionado y se han deteriorado por la falta de uso. Lo que hemos hecho es ponerlas al día y asumir la gestión y los costes a través de MARE. Había más de 50 depuradoras que se habían construido en diferentes municipios para hacer saneamiento y desde el primer día estaban sin funcionar. Iban a morir sin usarse o sufrían vandalismo. No solo se pierden los 500.000 euros que pueden costar, sino que además no se está realizando el saneamiento y se vierte agua a los ríos sin depurar. Por eso ya hemos asumido más de 40 mediante convenios.

–A esas se suman las que ya eran de titularidad autonómica. –Ahora gestionamos 87 depuradoras. Aquí lo que va a venir es también una nueva legislación, igual que llegó a nivel de residuos. Habrá nuevos parámetros de vertido más exigentes que en muchas ocasiones que implicarán inversiones de futuro en aguas. –¿Ha llegado la paz interna a MARE tras las polémicas auditorías de la pasada legislatura que, entre otras cosas, detectaron que algunos trabajadores cobraban sobresueldos? –Estamos en ello. Toda esa situación de los sobresueldos se regularizó. Hubo un seguimiento de la auditoría el año pasado con resultados satisfactorios. Y ahora estamos en proceso de diálogo para firmar un nuevo convenio. El futuro es prometedor porque, derivado de todos los nuevos servicios que llegarán, se prevé un incremento en la plantilla. Proyectos como el del Mazo suponen también la consolidación de la planta del Mazo y los puestos. –¿No hay problemas de viabilidad económica, como hubo en el pasado? –Hemos conseguido el equilibrio en la parte económica. MARE cobra por los servicios que realiza el Gobierno de Cantabria a los ayuntamientos, con lo cual gastos e ingresos tienen que ir alineados. –Los sindicatos hablan de privatización de servicios de recogida, de que la Consejería de Economía no permite nuevas contrataciones… ¿Para qué sirve tener esta empresa pública si luego externaliza parte de los servicios? –Es un modelo mixto y de colaboración. Es lo que se viene haciendo y funciona. Hay servicios que varían mucho en cuanto a la necesidad de personal. Si tienes una estructura fija demasiado grande o demasiado consistente, vas a perder flexibilidad en los servicios. En el caso del quinto contenedor, la idea es que la plantilla aumente, al menos, en treinta personas y que lo hagamos con medios propios, sin externalizar.

