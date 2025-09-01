El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de ambiente en la zona de hostelería en la calle Peña Herbosa de Santander. Roberto Ruiz

El número de bares crece un 38% en Cantabria desde la pandemia

La región supera el bajón provocado por el covid y registra en junio 3.904 locales, 1.076 más que a finales de 2019, según datos del Icane

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:10

Cantabria, al igual que el resto del país, no se entendería sin bares. La pandemia los puso contra las cuerdas. Las medidas sanitarias obligaron a ... reducir los aforos y hubo establecimientos que no aguantaron y se vieron obligados a bajar la persiana y cerrar. Desde entonces, han vuelto a resurgir. Eso es lo que dicen los datos que acaba de publicar el Instituto Cántabro de Estadística (Icane). La región recibió al covid con 2.828 negocios de este tipo en funcionamiento. El pasado junio contabilizó 3.904, lo que supone un fuerte incremento del 38% en poco más de cinco años. «El dato es espectacular. No voy a negar que nos ha sorprendido mucho», afirma Ángel Suárez, miembro de la junta permanente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) y representante de la sección de ocio nocturno.

