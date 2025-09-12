El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mayor caso de corrupción en Cantabria

Las obras investigadas: Siete contratos de los que se desprenden «prácticas corruptas»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El fiscal Jesús Alaña recoge en su escrito de calificación siete expedientes de los que se desprenden las «prácticas corruptas» de los acusados. Entre ... ellos se encuentra el asfaltado de varias carreteras, que se dividió en cuatro zonas. En ese expediente, el funcionario se concertó con Vidal Celis (Rucecan) y José Saiz (Cannor) para preparar la adjudicación de los lotes entre ambos «excluyendo la posible atribución a otros terceros licitadores». «Cuando se constituyó la mesa de contratación las valoraciones del funcionario favorecieron claramente a ambas empresas con las que se amañó la licitación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  3. 3 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  6. 6

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  7. 7

    El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional
  8. 8

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  9. 9

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las obras investigadas: Siete contratos de los que se desprenden «prácticas corruptas»