Las obras investigadas: Siete contratos de los que se desprenden «prácticas corruptas»

El fiscal Jesús Alaña recoge en su escrito de calificación siete expedientes de los que se desprenden las «prácticas corruptas» de los acusados. Entre ... ellos se encuentra el asfaltado de varias carreteras, que se dividió en cuatro zonas. En ese expediente, el funcionario se concertó con Vidal Celis (Rucecan) y José Saiz (Cannor) para preparar la adjudicación de los lotes entre ambos «excluyendo la posible atribución a otros terceros licitadores». «Cuando se constituyó la mesa de contratación las valoraciones del funcionario favorecieron claramente a ambas empresas con las que se amañó la licitación».

En la obra del puente de Somo, el funcionario «ayudó a José Luis Blanco (Api Movilidad) para que fuera el único aspirante a la licitación» y en la senda ciclable de la pasarela de Solvay Diez se concertó con los hermanos Celis (Rucecan) para adjudicarles el contrato y «manipuló torticeramente la puntuación relativa a uno de los criterios para Siecsa, cuya oferta económica era mejor, no consiguiera triunfar».

En el caso del contrato para la limpieza de cauces públicos, el exjefe de Carreteras se concertó con Elías Celis para avisarle de la licitación y suministrarle las condiciones técnicas y convenció a la vez a José Saiz para que no se presentara. Diez también intentó beneficiar a Elías Celis en el contrato de actuaciones urbanas, dándole una alta puntuación en la valoración subjetiva.

Respecto al expediente de limpieza de cunetas, acordó repartir los lotes entre Rucecan, Cannor y Api Movilidad, al que también quiso favorecer en una obra en el puente de Pontejos.