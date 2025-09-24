Las obras en los túneles de las autovías cántabras acabarán antes de diciembre
Pedro Casares confirma la fecha tras una reunión con la candidata del PRC, Paula Fernández, en la que le ha exigido que el proyecto de tren a Bilbao sea desde Santander
Santander
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:49
Aunque el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, no paran de coincidir y hablar en multitud de ... actos de sus agendas, todavía no se ha producido el primer encuentro oficial entre ambos. Mientras llega esa reunión, que el dirigente socialista solicitó por carta hace más de un mes, ha sido la candidata del PRC, Paula Fernández, la que ha pisado el edificio de Delegación para exigir a Casares que se cumplan los compromisos del Estado con la región, sobre todo en el asunto de los trenes.
Lo más inmediato será el fin de las obras de mejora de la seguridad de los 16 túneles que hay en las autovías de la comunidad. Unos trabajos que acabarán antes del próximo mes de diciembre, según confirmó Casares.
Unos meses más tardarán en llegar los polémicos nuevos trenes de Cercanías, sobre cuya fecha de entrega nadie se atreve a poner la mano en el fuego. La empresa vasca CAF no ha comunicado al Ejecutivo ningún retraso en la entrega de los convoyes, cuyas primeras unidades deberían estar listas en el primer semestre de 2026. Por esa razón, el delegado dijo «no tener constancia de que se vayan a producir retrasos importantes», aunque eso deja en el aire que pueda haberlos poco importantes.
Castro y Bilbao
Más allá de la urgencia por contar con esas nuevas máquinas, una de las principales exigencias de la candidata del PRC fue el proyecto del tren de altas prestaciones a Bilbao. Después de que el Ministerio de Transportes haya decidido centrarse en el tramo entre Castro Urdiales y la capital vizcaína, Paula Fernández pidió a Casares un proyecto «íntegro y único» entre Santander y Bilbao, con independencia de su ejecución por tramos, además de garantías de la llegada de la alta velocidad a Reinosa.
Casares aprovechó el encuentro para poner cifras a la inversión del Estado: más de 144 millones de euros este año solo en actuaciones en la Red de Carreteras del Estado, con obras ya «ejecutadas o en ejecución» por valor de 700 millones para mejorar la de Cercanías
Por otro lado, el dirigente del PSOE confirmó que los nueve primeros menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla llegarán a Cantabria «en breve», previsiblemente «en los próximos días». El delegado «no sabe» exactamente cuándo comenzará a llegar los jóvenes, pero sí que lo harán pronto.
