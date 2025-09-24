El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reunión, este miércoles, de la candidata del PRC, Paula Fernández, con el delegado del Gobierno, Pedro Casares. DM

Las obras en los túneles de las autovías cántabras acabarán antes de diciembre

Pedro Casares confirma la fecha tras una reunión con la candidata del PRC, Paula Fernández, en la que le ha exigido que el proyecto de tren a Bilbao sea desde Santander

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:49

Aunque el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, no paran de coincidir y hablar en multitud de ... actos de sus agendas, todavía no se ha producido el primer encuentro oficial entre ambos. Mientras llega esa reunión, que el dirigente socialista solicitó por carta hace más de un mes, ha sido la candidata del PRC, Paula Fernández, la que ha pisado el edificio de Delegación para exigir a Casares que se cumplan los compromisos del Estado con la región, sobre todo en el asunto de los trenes.

