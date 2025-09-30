El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los okupas no podrán optar a ayudas y habrá multas de 90.000 por dedicar una VPO al turismo

La nueva Ley de Vivienda también incluye el aumento de los inspectores para su aplicación

Daniel Martínez

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:43

«La mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios», afirmó el consejero, que anunció que las ... personas contra las que se haya dictado resolución judicial o administrativa por ocupación ilegal de inmueble en los últimos cinco años no podrán acceder a ninguna de las ayudas ordinarias que recoge la nueva ley, sin incluir las medidas de asistencia social. Como explicó Media, en ocasiones los protagonistas de las ocupaciones tienen medios económicos suficientes –puso el ejemplo de una familia de Meruelo que entró ilegalmente una vivienda y que disfrutaba de un coche de alta gama y de televisión por cable– para acceder al mercado, pero han hecho de la ocupación su forma de vida. «Esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés», sentenció la presidenta Buruaga, que recordó que el borrador que dejó elaborado el bipartito tenía una orientación totalmente opuesta.

