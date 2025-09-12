El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mayor caso de corrupción en Cantabria

Así operaba el funcionario: «Adulteró sistemáticamente los procedimientos de contratación»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

En su escrito de calificación, el fiscal apunta que, debido a las diversas funciones que tenía, el exjefe de Carreteras se dedicó a «adulterar ... sistemáticamente» los procedimientos de contratación del servicio de carreteras autonómicas mediante diferentes conductas. Una de ellas era «fomentar la concertación entre licitadores para eludir la competencia entre ellos, generando reparto entre lotes y compensaciones económicas entre los empresarios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  3. 3 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  6. 6

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  7. 7

    El Geoparque Costa Quebrada recibe la acreditación oficial de la Unesco y «consolida» su reconocimiento internacional
  8. 8

    El salón de juegos de Peñacastillo ya está en obras, a pesar de la demanda de los vecinos
  9. 9

    Hosteleros y fumadores cántabros muestran su rechazo a la prohibición en las terrazas
  10. 10

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Así operaba el funcionario: «Adulteró sistemáticamente los procedimientos de contratación»