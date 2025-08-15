La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco

El embudo surgido de las obras efectuadas en el nudo de Torrelavega está provocando a lo largo de la mañana nuevas retenciones de tráfico en ... la salida de la autovía A-67 hacia Requejada, en Polanco, donde cientos de conductores han tenido que ralentizar su marcha, y detenerla incluso, en el margen mismo de la carretera.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web, a la una de la tarde se registraba congestión en la circulación entre los kilómetros 228 y 229.5 en sentido creciente de la Autovía de la Meseta convirtiéndose ese punto en concreto en el principal problema del tráfico en la región.

Visto en el mapa de incidencias como el único tramo ahora en conflicto, este atasco de Polanco, que se viene repitiendo día sí, día también, desde que se inauguraron las obras para deshacer el nudo de Torrelavega, acapara en este momento toda la vigilancia en las carreteras regionales, en las que durante estas primeras horas de la operación salida del 15 de agosto no se han producido más problemas.