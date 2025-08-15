El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Decenas de vehículos permanecen atrapados en el embudo formado a la entrada de Polanco DM

La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco

El embudo surgido de las obras efectuadas en el nudo de Torrelavega provoca nuevas retenciones en la salida de la A-67 hacia Requejada

N. G. U.

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:55

El embudo surgido de las obras efectuadas en el nudo de Torrelavega está provocando a lo largo de la mañana nuevas retenciones de tráfico en ... la salida de la autovía A-67 hacia Requejada, en Polanco, donde cientos de conductores han tenido que ralentizar su marcha, y detenerla incluso, en el margen mismo de la carretera.

