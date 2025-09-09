Pablo Antuñano toma posesión como diputado nacional del PSOE en sustitución de Casares El castreño afirma que trabajará «para que sigan llegando inversiones a Cantabria y para que el Gobierno de Pedro Sánchez siga cumpliendo los compromisos que tiene con nuestra tierra»

Daniel Martínez Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 19:56

El secretario general del PSOE de Castro Urdiales y secretario de Industria de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Pablo Antuñano, ha tomado este martes posesión como diputado nacional por Cantabria en el Congreso. Antuñano ha sustituido al líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares, que fue nombrado delegado del Gobierno en Cantabria el pasado 29 de julio, en el primer pleno del Congreso de este periodo de sesiones. A partir de ahora, Antuñano, que fue el número tres de la lista al Congreso en las elecciones del 23 de julio de 2023, será junto a la diputada Noelia Cobo los dos representantes del PSOE cántabro en la Cámara Baja.

«Voy a trabajar desde el Congreso para que sigan llegando inversiones a Cantabria, para que el Gobierno de Pedro Sánchez siga cumpliendo todos los compromisos que tiene con nuestra tierra y para que la voz de Cantabria y las necesidades y problemas de los cántabros se sigan oyendo con fuerza en Madrid», ha expresado el nuevo diputado nacional del PSOE cántabro. Para Antuñano, «es un orgullo ser diputado por Cantabria y es un orgullo sustituir a Pedro Casares, que ha dejado el listón muy alto en la defensa de los intereses de los cántabros y de las cántabras». En este sentido, el diputado nacional ha señalado que «esperamos que todas esas inversiones y compromisos que están llegando a Cantabria de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez sigan materializándose y ampliándose».

Ampliar Pedro Casares, junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el nuevo diputado. DM

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, se ha mostrado convencido de que Pablo Antuñano «será un potente altavoz de Cantabria en este Congreso de los Diputados». «Continuamos esta nueva etapa con Pablo Antuñano como diputado y en el PSOE de Cantabria vamos a seguir trabajando por el bien de nuestra comunidad y de los hombres y mujeres de nuestra tierra y llevando a cabo todas las inversiones que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo», ha dicho.