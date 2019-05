Los padres presentan un recurso contra el calendario del próximo curso Imagen de archivo del consejero Fernández Mañanes. / DM . Cantabria La FAPA argumenta que el nuevo calendario aprobado por Educación «no respeta el mínimo de 175 días lectivos» y vuelve a pedir la dimisión del consejero | Mañanes asegura que su calendario se ajusta a la legalidad DM . Santander Jueves, 2 mayo 2019, 16:29

La FAPA (Federación de Padres y Madres de Alumnos) de Cantabria ha presentado un recurso administrativo contra la orden por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2019-2020, pide que se atiendan sus demandas para evitar la judicalización de este asunto, y reclama que el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, cese en el cargo.

En la mañana de este jueves FAPA ha presentado un recurso de reposición en la Consejería de Educación contra la orden que publica el calendario escolar. Para la FAPA, la principal, razón es que este calendario «no respeta el mínimo de 175 días lectivos, al no tomar en consideración las festividades locales que suponen la pérdida de uno o dos días declarados como lectivos en numerosos municipios de la comunidad autónoma«.

A su juicio, «resulta llamativo» que, «mientras que sí se tiene en cuenta que ciertos días serán considerados como no lectivos en el caso de que el calendario laboral no les fije como festivos, no se tienen en consideración estas festividades locales para evitar una pérdida de días lectivos».

Para FAPA, esto «pone de manifiesto una vez más la política de servicios mínimos que practica la Consejería de Educación de cara al alumnado«. Y en lo que se refiere a la legislación autonómica, FAPA denuncia, »además del incumplimiento del mínimo de 175 días lectivos que también recoge la Ley de Educación de Cantabria«, que tampoco se ha cumplido la obligatoriedad de escuchar al Consejo Escolar de Cantabria, al no haber solicitado a este organismo ningún dictamen ni estudio del calendario propuesto.

«Desgraciadamente, esto no es algo que nos extrañe, después de ningunear a las familias, pues ya hemos visto la espantada del consejero en la mesa de negociación del calendario escolar creada por mandato del Parlamento de Cantabria, de la cual se convocó una sola reunión y todavía seguimos esperando que nos vuelvan a llamar para iniciar la negociación«, señala la federación.

Para FAPA, «la evidencia de estos incumplimientos señalados es tan clara que, con sólo recibir el recurso presentado, la Consejería ya debería de empezar a enmendar cuanto antes esas cuestiones» y con ello «evitar la judicialización del problema, que podría desembocar en tener que variar el calendario escolar con el curso ya comenzado, con todo lo que esto supondría«.

«Pero mucho nos tememos que esto no vaya a ser así, porque ambos problemas son perfectamente conocidos por el consejero, lo cual situaría su actuación en algo muy cercano a la prevaricación. De hecho, en diversas ocasiones, cuando todavía se dignaba a recibirnos, le hemos señalado el incumplimiento con las festividades locales y nos hemos encontrado con que respondiese irónicamente que en su municipio hasta se llegaba a hacer algún día menos«, apunta FAPA.

Además, señala que posteriormente a la orden del calendario se ha publicado una modificación para variar que la presentación de recursos a esa normativa, en lugar de hacerse ante el Consejo de Gobierno, se haga ante la propia Consejería. «Esto nos hace temer que el consejero quiera hacer oídos sordos a la evidencia y esquivar una llamada a la cordura de sus compañeros de Gobierno», agrega FAPA.

Y «para completar el asunto», FAPA añade que ya han pasado más de 20 días desde que solicitó copia de los informes que la Consejería tenía que realizar obligatoriamente para el cambio de orden y «todavía» está esperando a recibirlos.

Todo esto, «unido a las numerosas falsedades con las que el consejero nos ha respondido en las últimas semanas, nos lleva a exigir nuevamente su dimisión como consejero, trasladando también la exigencia al presidente del Gobierno para que tome cartas en el asunto si ésta no se produce«, abunda FAPA. Y afirma que, aunque la legislatura esté prácticamente finalizada, no se puede »seguir aguantando al frente de la educación de Cantabria a una persona que actúa de esta manera«, en alusión al consejero, Francisco Fernández Mañanes.