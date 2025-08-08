El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Esther Palazón, Ainhoa, Néstor y Carlos Sánchez, en el apartamento donde se hospedan en Cabrojo. Javier Rosendo

Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia

Tras la dana ·

Diez meses después de que Valencia se viese inundada por el barro, la familia Sánchez Palazón acude a Cantabria a «desconectar de todo»

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

Carlos Sánchez, Esther Palazón y sus hijos estaban en casa cuando la inmensa lengua de barro alcanzó su vivienda de Paiporta. Carlos fue el último ... en entrar en casa. Estaba llegando cuando su padre le dio el aviso de que la riada con tierra y escombros ya había comenzado desde la otra parte del pueblo. «No creo que llegue», decía Carlos. Pero solo media hora más tarde el barro alcanzó la primera planta de su casa. Un metro y sesenta centímetros de profundidad. «Por suerte abajo tenemos el coche, comedor y cocina, y arriba las habitaciones, tuvimos que subir para resguardarnos», puntualiza Carlos. Diez meses después esta familia ha decidido venir a Cantabria para «despejar y desconectar de todo lo vivido».

