Las pasarelas de embarque del Seve Ballesteros quedan «fuera de servicio» Javier Cotera AENA explica que desde 2009 ninguna compañía ha reclamado su uso, mientras UGT denuncia que «se han dejado caer por inacción» PILAR CHATO Santander Miércoles, 22 agosto 2018, 18:40

Desde 2009 ninguna compañía ha solicitado en el Seve Ballesteros la utilización de las pasarelas para embarcar en los aviones, los coloquialmente conocidos como 'finger'. Así que AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles, tiene esas plataformas oficialmente como «fuera de servicio». Enumerar las veces que se han utilizado desde su entrada en servicio en 2005 no es fácil porque tampoco hay registros, pero informalmente casi podrían contarse con los dedos de las manos.

El argumento que da AENA para dejar fuera de servicio esas plataformas de embarque es que no se usan y que no se solicitan. Para UGT, sindicato mayoritario en el Seve Ballesteros, las razones son más complejas. Empezando por un problema inicial de configuración ya que los referidos 'fingers' están pensados para vuelos de salida, pero no pueden usarse para vuelos de llegada porque la sala no esta conectada con la recogida de maletas o el control policial. Alfonso Martín, presidente del comité de empresa y secretario general de UGT en el aeropuerto, explica que se han ido abandonando. «Lo han dejado caer por inacción»: No se dio mantenimiento -por tanto no se certificaba- ni se ha seguido formando al personal y hasta la motorización de la parte móvil de las pasarelas se llevó al aeropuerto de Valencia. Así que no se empuja a las compañías a usarlas porque el mantenimiento es caro y no se ha hecho, y hasta se sacaron del Plan Dora (Documento de Ordenación y Recursos Aeroportuarios). Para Martín esto no sólo tiene consecuencias en los pluses que cobraban los ocho empleados habilitados para su manejo, sino en la imagen y operatividad del propio aeródromo.

En este sentido, destaca Martín los numerosos días de lluvia y la incomodidad para los pasajeros y los problemas que se solucionarían para las personas con problemas de movilidad. Aunque Ryanair sí que pactó no usar estos plataformas porque así el embarque y desembarque es más rápido, el resto de compañías que operan en Parayas, explica el responsable de UGT, «sí que usan 'fingers' en otros aeropuertos».

«Y si ya están hechas, ¿por qué no usarlas?». Es la misma reflexión de la Asociación Amigos de Parayas, que ha planteado a la propia Consejería de Transportes que tome cartas en el asunto, más en un aeropuerto en crecimiento y con aviones de hasta 200 pasajeros. La asociación y UGT piden una solución y una salida a estas instalaciones y destacan su importancia para la imagen y servicio del aeródromo.

Aquel 'familiar' aeropuerto de Parayas de los 80 y 90 en el que apenas había un par de conexiones con Madrid y otra con Barcelona nunca pensó en esas plataformas. Llegaron con la remodelación del aeropuerto iniciada a finales del año 2003. Fueron 44 millones de euros de inversión que echó a andar el entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos; en 2005 fueron los pasajeros de un viaje organizado por la Asociación de Hostelería de Cantabria los que estrenaron esas pasarelas que permiten embarcar directamente desde la terminal.

Los cambios de 2009

En 2009, cuando se habilitó la planta superior del aeropuerto para ubicar aquí los vuelos a países fuera del territorio Schengen -necesitan un sistema de control de pasaportes especial- se aprovechó una parte de la estructura de las pasarelas para construir unas escalerillas desde la primera planta a la pista para hacer el embarque como el resto de aviones. Es la única parte de los 'finger' que se sigue usando. La parte fija como puerta de acceso a las escalerillas que van a pista.

En ese momento, fuentes de aeroportuarias explicaron que desde que se construyeron, las pasarelas no habían prestado más de 70 servicios al año, sobre todo en invierno cuando operaban vuelos charter del Imserso a Palma y Alicante y alguno en verano relacionado con el Festival Internacional de Santander para grandes orquestas.

es el año en el que se estrenaron las pasarelas, que sólo se utilizaron esporádicamente cuatro años.