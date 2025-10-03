El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El gerente del SCS, Luis Carretero, y el consejero de Salud, César Pascual, atendieron a los medios. Lara Revilla

Pascual admite «casos concretos» de demora en el diagnóstico de cáncer de mama

El consejero puso este viernes en valor mantener con «normalidad» la actividad asistencial durante el verano, pese al aumento de turistas en la región

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Si hace unos pocos días saltaba la polémica en Andalucía por los fallos dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama, este viernes ... fue el turno de César Pascual, consejero de Salud, de explicar cómo se encuentra esta situación en Cantabria. Pascual reconoció que la Consejería ha requerido de la externalización durante estos meses de la lectura de parte de las mamografías que se practican en la región. En concreto, la lectura de un millar de las llevadas a cabo -de un total que superan las 3.000 sin analizar- y que ha recaído en radiólogos acreditados y pertenecientes al Hospital Santa Clotilde de Santander.

