Pascual admite «casos concretos» de demora en el diagnóstico de cáncer de mama

Si hace unos pocos días saltaba la polémica en Andalucía por los fallos dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama, este viernes ... fue el turno de César Pascual, consejero de Salud, de explicar cómo se encuentra esta situación en Cantabria. Pascual reconoció que la Consejería ha requerido de la externalización durante estos meses de la lectura de parte de las mamografías que se practican en la región. En concreto, la lectura de un millar de las llevadas a cabo -de un total que superan las 3.000 sin analizar- y que ha recaído en radiólogos acreditados y pertenecientes al Hospital Santa Clotilde de Santander.

El titular del departamento negó durante su comparecencia «retrasos sistemáticos» en el cribado, pero reconoció la existencia de «casos concretos» de demora en el diagnóstico de cáncer de mama, lo que ha supuesto alguna reclamación. Pascual justificó la decisión de exteriorizar el servicio por la existencia de una 'bolsa' acumulada de mamografías que tienen que ver los radiólogos y que ha provocado que en la actualidad se revisen las realizadas en el mes de julio.

No obstante, el consejero del ramo ha puntualizado las «dificultades» para sacar adelante esa bolsa y no ha descartado tener que derivar otras 1.000 pruebas más. «Se irá reduciendo conforme vayamos quitando esa bolsa, que es un lastre. Lo ideal es que los resultados estén en una franja entre los 30 y 45 días», marcó Pascual como objetivo. Asimismo, confirmó la implementación de la inteligencia artificial en los centros sanitarios para ayudar a los especialistas en la lectura de las mamografías. «Se necesita un periodo de rodaje, hay que validarla con los radiólogos. Este año puede que llegue para aportar, pero será el año que viene cuando de verdad nos solucione mucho», añadió.

De cualquier modo, el consejero aseguró que el programa está «recuperando el ritmo», ya que estaba «muy ralentizado», aunque no parado como es el caso de colon. Pascual reafirmó el compromiso del Ejecutivo de adelantar la edad para hacer las mamografías «antes de que acabe la legislatura».

«Satisfacción» por el verano

En el análisis de los meses de verano (julio, agosto y septiembre) el Servicio Cántabro de Salud vio incrementada su actividad respecto al mismo periodo del pasado año, en gran parte por el incremento de la movilidad de la población que llega a la región. Pese a no haber cerrado ningún consultorio, seis de los 117 -Lamadrid, Castillo Siete Villas, Luena, Monte, Cueto y Villaverde- que conforman el mapa regional vieron sus puertas cerradas durante algunos días.

En la intervención de Pascual junto al gerente del SCS, Luis Carretero, consideró «muy satisfactorio» el balance del verano gracias a la planificación y al compromiso de los profesionales, ya que gran parte de las ausencias se han resuelto con autocoberturas y actividad extraordinaria.

Dentro de la Atención Primaria se cubrió el 90% de las ausencias de médicos de familia y aumentó ligeramente la actividad comparada con el verano anterior, con un total de 653.623 consultas médicas.

En el caso de los hospitales se registró un aumento del 5,7 % en intervenciones quirúrgicas y en consultas y se atendieron 2.104 urgencias más que el año antes -lo que supone un 2,27% más-. Más del 15% correspondieron a pacientes de fuera de Cantabria.

Respecto a los SUAP, solo 894 jornadas de las 3.312 a cubrir se vieron afectadas por ausencias, que «se lograron solventar», en un 99,5% de los casos, gracias al compromiso de sus 154 profesionales. El número de atenciones aumentó en un 2,73%.