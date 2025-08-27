Pascual asegura que la Sanidad cántabra se comporta «muy bien» en otro verano de récord

El consejero de Salud, César Pascual, considera que la Sanidad cántabra está respondiendo «muy bien» al reto de un verano con un volumen extraordinario de ... visitantes. La acertada planificación de las coberturas y ausencias y las escasas bajas inesperadas explican esta situación, señaló. «La actividad de este año ha sido extraordinaria, estamos con unos picos de actividad extraordinarios que nunca se habían alcanzado en esta Comunidad, pero sin especiales situaciones conflictivas», aseguró este miércoles en declaraciones a la prensa antes de la apertura del curso que dirige en la UIMP y que lleva por título 'Encuentro sobre políticas sanitarias y Estado de las autonomías'.

El responsable regional de Salud apuntó además que Cantabria ha conseguido «atraer a profesionales de otras comunidades. «Hemos conseguido también retener más residentes de los que inicialmente habíamos previsto. De hecho, aquí han terminado dos residentes y hemos conseguido tres».

Como prueba del buen funcionamiento de la Sanidad regional, el consejero subrayó los tiempos «aceptables» de consulta que se han mantenido «no más allá de 48 horas en la inmensa mayoría».

Según dijo, ni siquiera el hospital de Laredo, uno de los que habitualmente más sufren durante el verano, ha afrontado excesivas dificultades. «En Laredo este año hemos tenido la Urgencia dotada completamente, por eso el impacto ha sido muchísimo menor. También el hecho de que hayamos reforzado la zona de Isla, Noja, Arnuero, todas estas zonas que hemos reforzado con cuatro médicos y con una pediatra, ha rebajado la tensión».

Pascual volvió a lamentar el elevado absentismo de pacientes, que repercute negativamente en la atención sanitaria. «Estamos en un absentismo muy alto y absolutamente lamentable, porque los días de más absentismo son los días de mejor tiempo, los días de playa. Parece normal pedir una cita y luego no acudir y eso está impidiendo que otra persona que necesita esa consulta la reciba». No obstante, no se mostró partidario de establecer sanciones para corregirlo, sino de insistir en la necesidad de concienciación ciudadana. «Creo que no es una medida adecuada penalizar a los pacientes, pero sí que sean conscientes, hacerles ver que no se puede hacer».

El absentismo de pacientes, que puede superar el 30% en Cantabria, genera «un impacto muy importante». «Es una tasa de actividad que estamos perdiendo y nosotros estamos incrementando actividad para poder hacer las cosas, abriendo consultas nuevas y probablemente una parte de ellas no se tendría que abrir y los profesionales podrían trabajar mucho más tranquilos».