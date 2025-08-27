El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pascual asegura que la Sanidad cántabra se comporta «muy bien» en otro verano de récord

El consejero critica el elevado absentismo de pacientes: «Los días de más absentismo son los días de playa»

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:29

El consejero de Salud, César Pascual, considera que la Sanidad cántabra está respondiendo «muy bien» al reto de un verano con un volumen extraordinario de ... visitantes. La acertada planificación de las coberturas y ausencias y las escasas bajas inesperadas explican esta situación, señaló. «La actividad de este año ha sido extraordinaria, estamos con unos picos de actividad extraordinarios que nunca se habían alcanzado en esta Comunidad, pero sin especiales situaciones conflictivas», aseguró este miércoles en declaraciones a la prensa antes de la apertura del curso que dirige en la UIMP y que lleva por título 'Encuentro sobre políticas sanitarias y Estado de las autonomías'.

