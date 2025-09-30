El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pascual «desmonta» la necesidad del MIR de Urgencias: «Tenemos excedente de médicos»

El Parlamento impulsa una iniciativa para pedir al Gobierno de España que adopte medidas urgentes para frenar la propagación del alga asiática

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

«Cantabria no renuncia a las plazas MIR de Urgencias, en absoluto, pero las tendrá con garantías. No vamos a dar un titular ahora para ... dejar un problema mañana», dijo ayer el consejero de Salud, César Pascual, en el pleno del Parlamento. Aunque el titular sí lo dio: «No tenemos urgencia en crear estas plazas porque Cantabria va a tener un excedente de especialistas de Urgencias». «Once», en concreto, según la comparativa de las plantillas de los tres hospitales y las solicitudes de homologación presentadas (47 en Valdecilla, 29 en Sierrallana y 23 en Laredo). Un dato que aportó para «desmontar» la necesidad apremiante de formar nuevos especialistas. «Cantabria tendrá plazas MIR de Urgencias en el momento oportuno, cuando el Gobierno de España haga bien las cosas y exista un marco legal. Ahora lo que hay es una situación de inseguridad jurídica para los candidatos, sin programa formativo, sin unidad docente...».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  5. 5

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  6. 6

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pascual «desmonta» la necesidad del MIR de Urgencias: «Tenemos excedente de médicos»