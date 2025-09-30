Pascual «desmonta» la necesidad del MIR de Urgencias: «Tenemos excedente de médicos»

«Cantabria no renuncia a las plazas MIR de Urgencias, en absoluto, pero las tendrá con garantías. No vamos a dar un titular ahora para ... dejar un problema mañana», dijo ayer el consejero de Salud, César Pascual, en el pleno del Parlamento. Aunque el titular sí lo dio: «No tenemos urgencia en crear estas plazas porque Cantabria va a tener un excedente de especialistas de Urgencias». «Once», en concreto, según la comparativa de las plantillas de los tres hospitales y las solicitudes de homologación presentadas (47 en Valdecilla, 29 en Sierrallana y 23 en Laredo). Un dato que aportó para «desmontar» la necesidad apremiante de formar nuevos especialistas. «Cantabria tendrá plazas MIR de Urgencias en el momento oportuno, cuando el Gobierno de España haga bien las cosas y exista un marco legal. Ahora lo que hay es una situación de inseguridad jurídica para los candidatos, sin programa formativo, sin unidad docente...».

Así respondió a la petición de explicaciones que le formuló el Grupo Socialista, a través del diputado Raúl Pesquera, que llevó a la tribuna la queja de la Sociedad Española de Médicos de Urgencias y Emergencias (Semes), muy críticos con el hecho de que «Cantabria sea la única comunidad de España que no ha solicitado plazas de formación para la nueva especialidad», pese a que desde el Ministerio se le habían asignado «dos provisionales» y «adicionales», que al final aprovecharán Galicia y Andalucía, según recordó Pesquera en su intervención: «Su decisión ha sido errónea». Pero Pascual dijo tener «la conciencia muy tranquila. Somos la única comunidad que no ha solicitado esas plazas, sí, pero afortunadamente tenemos bien las plantillas. No hay trampa ni cartón. Esto es la realidad». «Usted busca culpables, nosotros buscamos soluciones», afirmó el consejero tras revelar que desde el departamento de Mónica García la comunicación oficial (por escrito, vía email) que se recibió el 23 de junio era que «para incluir estas nuevas plazas había que reducirlas de otras especialidades. ¿Quién miente, el Ministerio o ustedes?», cuestionó el consejero al socialista. Y en su réplica, el propio Pesquera le afeó que «solo usted lo entendió así, porque el resto de consejeros de Sanidad, incluso los del PP, sí solicitaron esa ampliación de plazas».

Más asuntos

Además de esta interpelación socialista al consejero de Salud, el Pleno del Parlamento abordó una batería de asuntos canalizados a través de proposiciones no de ley, de mociones, de interpelaciones o de simples preguntas.

Así, y de entrada, se rechazó una iniciativa de Vox para pedir «que se impulsen los procedimientos de reagrupación familiar para la devolución de los menores extranjeros no acompañados con sus familias o servicios sociales en sus países de origen». Por el contrario, se aprobó instar al Gobierno regional a implementar una orden de ayudas para el apoyo y mantenimiento del pequeño comercio, el negocio local y la venta ambulante en los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes, así como en las entidades locales menores. Igualmente salieron adelante sendas propuestas de Vox y del Grupo Popular para crear una unidad de referencia para el diagnóstico y tratamiento del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal y para adoptar medidas urgentes y coordinadas para frenar la propagación del alga asiática.

No salió adelante, en cambio, una iniciativa en la que el PSOE proponía al Ejecutivo regional destinar el 1% del PIB a la inversión en medidas de acción climática para evitar incendios forestales y planteaba, al mismo tiempo, el reconocimiento de la situación de emergencia climática o instar al Gobierno de Cantabria a trabajar en la consecución del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.