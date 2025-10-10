Los pediatras cuestionan que se traslade a los colegios la vacunación infantil de la gripe A través del Sindicato Médico critican que «no es operativo ni eficiente», una queja que comparten desde Satse: «Es imposible que las enfermeras estén en dos sitios a la vez, hacen falta más profesionales»

Ana Rosa García Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los pediatras de Atención Primaria cuestionan que se lleve a los colegios la vacunación de la gripe de los niños de 3 y 4 años, programada a partir del próximo 20 de octubre. A través del Sindicato Médico, manifiestan que «no es operativo ni eficiente» que se desplace a los centros escolares la campaña, en lugar de organizarla en la red sanitaria, ya que esa medida «repercutirá» en la actividad de los centros de salud dada «la falta de sustitutos». Una queja que expresan también desde el sindicato de enfermería Satse, que piden un aumento de profesionales porque «la enfermera que acude a un colegio a vacunar abandona su puesto de trabajo, dejando o retrasando su propia agenda diaria».

«Es imposible que las enfermeras puedan estar en dos sitios a la vez. Es muy poco operativo que se ausenten de sus centros de salud para vacunar en los colegios públicos y concertados de Cantabria», sostiene Ana Samperio, secretaria general de Satse Cantabria, que recuerda que a esa parte de la campaña se añade la de las residencias de mayores, primero enfocada en gripe y VRS, y, después, en covid.

Aunque son los equipos de enfermería los que llevan el peso de la vacunación, la crítica de los pediatras es que «no se ha contado con ellos para organizar la campaña antigripal en los colegios, cuando se trata de sus pacientes», subraya Santiago Raba, vicepresidente del Sindicato Médico. Y «ahora se les pide desde la Gerencia que acompañen al personal de enfermería desplazado, cuando en muchos centros, al no contar con sustitutos, eso implica que no haya asistencia pediátrica durante el tiempo que se prolonguen esas salidas a los colegios». Y más teniendo en cuenta, añaden, que coincide con una época de aumento de la demanda, entre otras cosas por los primeros cuadros víricos del otoño.

«¿No será más eficiente que estemos en nuestro centro de trabajo, en lugar de dejar descubierta la consulta, sobre todo allí donde somos uno o dos pediatras?», cuestionan. Los médicos están de acuerdo en «favorecer la accesibilidad de las familias para aumentar la cobertura de la vacunación», pero creen que «se puede hacer igual en Atención Primaria, Quienes tengan dificultades de conciliación pueden pedir cita tanto a primera como a última hora de la mañana o por la tarde». No obstante, señalan que el plan de los colegios «es opcional» y que «siempre pueden elegir vacunar a sus hijos en su centro de salud», lo más recomendable para grupos de riesgo.

«Intentaremos que todo salga bien porque es una oportunidad para acercarnos a los colegios, coordinarnos con el medio escolar y resolver dudas y problemas pediátricos que afectan a los niños todos los días»

Desde la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria destacan que «el problema es de recursos humanos, no de rechazo a la propia campaña, pero no se puede abarcar todo sin equipos extras y estar en dos sitios a la vez con el mismo personal». Aún así, apunta su presidente, Alberto Bercedo, «intentaremos que todo salga bien porque es una oportunidad para acercarnos a los colegios, coordinarnos con el medio escolar y resolver dudas y problemas pediátricos que afectan a los niños todos los días».

El sindicato Satse recuerda que «el éxito de la edición pasada -cuando se hizo el pilotaje en un número determinado de colegios- se debió, en gran parte, a la disposición y sacrificio de las enfermeras para que todo funcionara perfectamente pese a suponer una sobrecarga de trabajo». Pero ahora, indican, el número de desplazamientos es mucho mayor. Y al igual que los médicos, recalcan que «no somos contrarios a las vacunaciones en residencias o colegios, sino que somos contrarios a que sean siempre las enfermeras las que asuman esa sobrecarga sin ningún refuerzo año tras año».