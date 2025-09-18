Peñacastillo acoge la presentación oficial del reto 'La Caja'

El evento comenzaráel viernes 19 a las 19:00 horas, aunque habrá un prepulserado de 17:00 a 22:00 horas para todos aquellos clientes que deseen disfrutar al máximo de la experiencia

El centro comercial Peñacastillo será parte del reto 'La Caja', un evento que tiene como objetivo logar la mayor recaudación de la historia destinada a la oncología infantil a nivel presencial y digital.

En concreto, el espacio cántabro acogerá el próximo 19 de septiembre la presentación oficial, así como diversas proyecciones de tráilers y una demostración de magia de los magos que batirán el récord, donde también estará presente Nuri, la mascota infantil de Peñacastillo.

En este sentido, el evento comenzará a las 19:00 horas, aunque habrá un prepulserado de 17:00 a 22:00 horas para todos aquellos clientes que deseen disfrutar al máximo de la experiencia. Para ello, deberán adquirir la pulsera -cuyo precio simbólico será de dos a cinco euros- o adquirir alguno de los productos disponibles e incluso apuntarse a la gymkana 'La Caja Prix'.

Por si fuera poco, el centro comercial Peñacastillo estará también presente en las diversas acciones de 'La Caja'. Así, del 15 al 19 de septiembre, los clientes podrán acercarse al escaparate ubicado en el propio espacio.

Asimismo, la inauguración oficial se producirá el 27 de septiembre en el Ayuntamiento de Santander, y el día 28, con motivo del Día del Deporte, el centro comercial Peñacastillo premiará al participante de las pruebas deportivas que más puntuación alcance en las actividades de la Plaza.

Una de las acciones más divertidas tendrá lugar el 29 de septiembre y el 3 de octubre, mediante una ruleta de premios en la que habrá regalos y sorteos por parte del centro comercial Peñacastillo, y que se hará en la plaza del Ayuntamiento para todos aquellos que participen en las actividades de ambas tardes.

En paralelo, Peñacastillo estará presente en la acción 'Del cole a La Caja', donde se premiará al colegio ganador de la semana con una experiencia exclusiva en el centro, así como premiará a todos los pequeños asistentes cada mañana con un detalle. Por último, el cierre del evento tendrá lugar el día 5.

Para Bárbara Sánchez de la Llama, gerente del centro comercial, «esta es una oportunidad única para Santander y a la que nos sumamos desde Peñacastillo con el objetivo de alcanzar la mayor recaudación de la historia destinada a la oncología infantil».

Asimismo, Sánchez ha señalado que «desde nuestro centro comercial, estaremos presentes en los eventos, y especialmente el 19 de septiembre con la realización de la presentación en Peñacastillo, donde habrá muchas sorpresas»