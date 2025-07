La peor temporada de salmón de la historia

No hay otro tema de conversación en las riberas. Lo que ha sucedido esta temporada es inédito, anómalo y preocupante. Nunca hasta ahora la ... campaña del salmón había sido tan pobre, tan exigua en capturas; y, lo más alarmante, con tan pocos peces en los ríos, al menos a la vista, que es la única manera que tienen los pescadores de saber cuántos ejemplares entran del mar. La pesca del salmón concluyó ayer -en el tramo del Deva compartido con Asturias continuará hasta el día 15- con la alarmante cifra de siete peces. Es, sin temor a equívoco, la peor temporada de la historia.

7 salmones han dado los ríos cántabros. El Pas seis y sólo uno el Nansa. El Deva y en el Asón han cerrado a cero.

Nunca, ni cuando las capturas no se contabilizaban ni desde que ha comenzado a hacerse, Cantabria había registrado unos números tan paupérrimos. Y eso que las condiciones que han registrado las cuencas han sido mejores que nunca. La primavera ha sido lluviosa, lo que ha ayudado a mantener alto el caudal de los ríos. Lo habitual a finales de este mes era que los cauces estuvieran más secos, pero no ha sido así. Lucen aún caudalosos, algo atípico iniciado el verano, a lo que ha ayudado que en ninguno de los meses anteriores -tampoco en junio- ha dejado de llover. Con estas premisas, los pescadores sólo han sido capaces de izar siete salmones: seis en el río Pas y otro más en el Nansa. Es algo anómalo porque ni el Nansa ni el Deva han dado su tradicional 'campanu'. Sus marcadores han concluido a cero.

En lo que también ha sido diferente esta campaña es en que el primer ejemplar de la temporada no logró del título de 'campanu', pues se trataba de un zancado -un pez que no ha conseguido llegar al mar- de apenas dos kilos y medio de peso y 80 centímetros de longitud capturado por error en Ramales de la Victoria. Ese mismo día salió otro zancado en Puente Viesgo, pero en esta ocasión fue devuelto al agua. También ha sido una campaña histórica porque por primera vez el afortunado en capturar el ansiado 'campanu' fue una mujer y no un hombre, como había venido sucediendo hasta ahora. Nekane Arias lo consiguió el 12 de abril en el río Pas. El 'campanu' de Cantabria -el primero también del país- pesó 5,380 kilogramos y midió 82 centímetros de largo y 39 de circunferencia. El Bar del Puerto de Santander pagó 7.100 euros por él en la subasta.

Las frases Sociedad de Pesca Fario Francisco Gamizo «La gente está a punto de colgar las cañas. La gente ha pagado los cotos y no hay peces en ellos» Fomento de Caza y Pesca Manuel Borbolla «Necesitamos tener contadores en los ríos para saber cuántos salmones entran del mar»

Desde entonces, sólo se han pescado otros cinco ejemplares en el Pas y otro, el último, en el Nansa el 3 de junio. El 'campanu' de este río salió en el coto de Olios, pesó 5,360 kilogramos y midió 77,5 centímetros de largo.

48 salmones fueron capturados el año pasado: 17 de ellos se izaron la última semana.

Por comparar capturas, el año pasado se cerró con 48 salmones y 17 de ellos se pescaron la última semana. El Pas se coronó como el río más salmonero al sumar 25 peces, en el Asón salieron 11, en el Nansa 10 y en el Deva sólo dos. Hasta entonces, de las últimas 15 temporadas de pesca, las de 2022, 2023 y 2024 -y ahora también esta- están entre las cinco con peores registros. En Asturias, la comunidad salmonera por excelencia, la situación tampoco es esperanzadora. A mediados de la semana pasada llevaban 100 salmones, que pueden parecer muchos, pero que si se comparan con el total del año pasado, 377, suponen casi una cuarta parte.

Desilusionados

Ante este panorama, la moral de los pescadores no pasa por su mejor momento. «La gente está a punto de colgar las cañas. Además, los ánimos están calentitos. Se quejan de que han pagado cotos sin que haya salmones en ellos», relata Franscico Gamizo, de la Sociedad de Pesca Fario. «Necesitamos tener contadores en los ríos para saber cuántos peces entran», añade Manuel Borbolla, de la Sociedad Cántabra de Fomento y Pesca.