El pequeño comercio da la espalda a la libertad de apertura de los domingos Apenas media decena de comercios abrieron este domingo en el centro de Santander. / María Gil Lastra Las escasas franquicias que abrieron ayer en Santander apenas realizaron ventas a pesar de que no fue un día de playa MARIANA CORES Santander Lunes, 16 julio 2018, 07:15

Con más pena que gloria se estrenó ayer el periodo de libertad comercial en Santander, marcado entre el 15 de julio y el 31 de agosto, que permite a los establecimientos abrir cuando quieran, sea o no festivo o domingo. Apenas media decena de tiendas, todas de conocidas franquicias, levantaron ayer las persianas en Santander, mientras que el pequeño comercio optó por descansar. La razón: la absoluta falta de interés por parte del público de dedicar un domingo de verano a ir de compras, a pesar que no hizo un día de playa.

Los propios responsables de las tiendas que sí abrieron reconocieron que «para esto, mejor no hacerlo». Ante esta tesitura, los representantes del pequeño comercio piden volver a sentarse a hablar con el Ayuntamiento y renegociar la apertura de domingos y festivos.

PRÓXIMAS APERTURAS EN VERANO FechaFiesta 22 julio Domingo 25 julio Santiago 28 julio Día de las Instituciones 29 julio Domingo 5 agosto Domingo 12 agosto Domingo 15 agosto La Virgen 19 agosto Domingo 26 agosto Domingo

«Está más que demostrado, año tras año, que es un fracaso. La gente que viene a pasar unos días o un fin de semana largo, no dedica el domingo a comprar. El dinero se lo gastan en hostelería y en excursiones o playa», afirma Miguel Rincón, presidente de Fediscom.

Desde que Santander fuera declarada Zona de Gran Afluencia Turística, a la apertura de festivos que establece el Gobierno regional, hay que sumar todos los domingos que van desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto. En total suman diez días.

Rincón también es partidario de reducir esta zona y establecer las aperturas «solo para los domingos y festivos que coincidan con algún gran evento en la ciudad». Desde su punto de vista, «ni a las grandes superficies les es ya rentable. Las rebajas empezaron hace dos meses, con descuentos de todo tipo, y la gente ya no tiene nada más que comprar, como para salir un domingo a un centro comercial».

Considera «normal que el pequeño comercio no quiera abrir». «¿Qué pasa con la conciliación familiar? Porque, desde luego, nosotros no nos podemos permitir pagar a un empleado, aparte de que sólo sirve para desgastar al personal».

Agustín Ordejón, secretario general de los Comerciantes del Casco Viejo y Ensanche, va más allá e indica que «las que más pelearon porque se declarara todo Santander Zona de Gran Afluencia Turística fueron las grandes superficies y ahora hay muchas a las que no les interesa y directamente no abren». Considera que la apertura de domingos «tiene más sentido en invierno, cuando hace malo. Pero en verano, si no hace día de playa, la gente se va a Cabárceno o a Comillas».

Para Gonzalo Cayón, secretario general de Coercán, «hay que buscar el equilibrio comercial entre los minoristas y las grandes superficies». «Hace dos años, el Ayuntamiento redujo de dos meses a mes y medio la libertad de apertura, con lo cual se cumple con los requisitos de la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, pero así tampoco daña demasiado los intereses del pequeño comercio. Ahora, si surge el debate, por supuesto que nosotros estaremos, porque está demostrado que este sistema no funciona».

Lo que tiene claro es que «nosotros no nos vamos a animar a abrir, a no ser que coincida con un día muy especial, que mueva a mucha gente». Cree importante «que la gente sepa que el convenio de las grandes superficies no tiene nada que ver» con el del pequeño comercio.