Un total de 92.106 coches se matricularon en Cantabria de 2006 a 2013. Luis Palomeque

Los perjudicados por el cártel de coches logran una indemnización del 5% en los juzgados cántabros

La Unión de Perjudicados en la región, que reclamaban hasta el 15%, ha obtenido por el momento una treintena de sentencias favorables y tiene pendientes de resolución 400 demandas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:33

Nieves Rodríguez, vecina de Santander, compró por 13.000 euros un Toyota Yaris a finales del año 2013. Nueve años después, en 2022, se enteró ... por la prensa de que era una de las afectadas por el cártel del automóvil, en el que una veintena de marcas pactaron los precios y rebajas de la práctica totalidad de vehículos que se vendieron entre 2006 y 2013, lo que supuso un sobrecoste de cada turismo. Acudió a los tribunales y hace apenas unos días recibió una indemnización de 1.300 euros, después de que el Juzgado de lo Mercantil de Santander condenara a Toyota al pago de un 5% del valor del coche más los intereses.

