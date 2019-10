Personal de Vox filtró que Cs quería un iPhone 8 y una silla ergonómica El partido reconoce que la difusión fue realizada por personal del grupo parlamentario y pide disculpas a Félix Álvarez MARIO CERRO Santander Viernes, 4 octubre 2019, 13:10

Pocas veces fue tan rápido conocer la procedencia de una filtración. La que denunció ayer el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, y que llevó al Parlamento de Cantabria a abrir una investigación para conocer quién difundió en redes sociales un documento de Cs - en el que se solicitaba un iPhone 8 y una silla ergonómica- se ha esclarecido en 24 horas. ¿De dónde procedió la filtración? Del grupo parlamentario de Vox. Ni más ni menos. En un comunicado remitido a este periódico, la formación política reconoce que «la difusión ha sido realizada por personal del grupo parlamentario de nuestra formación política, de forma autónoma e independiente, con el total y absoluto desconocimiento del resto de los miembros del grupo».

El partido va más allá y censura el comportamiento de esa persona, cuya identidad no precisa. «Condenamos que este tipo de actuaciones con independencia de su relevancia no contribuyen a la necesidad de convivencia y colaboración que debe presidir el funcionamiento de nuestra cámara». En el mismo comunicado, el grupo parlamentario que lidera Cristóbal Palacio asegura que ha trasladado al portavoz de Ciudadanos «nuestra solidaridad». Fuentes de Vox aseguran que el partido no se ha planteado de momento adoptar ninguna medida sancionadora al respecto contra el filtrador.

El Parlamento dio a conocer ayer que sus servicios jurídicos habían iniciado las indagaciones oportunas para esclarecer el origen de la filtración tras la rueda de prensa ofrecida por Félix Álvarez, que calificó lo sucedido como una «maniobra mafiosa» y que, insistió, «no tiene otro objetivo que dañar la imagen de la formación a un mes de las elecciones generales». «Hay ciertos comportamientos que, si obviamos, convierten esto en la jungla», enfatizó el portavoz de la formación liberal, que también se refirió al responsable de la filtración al afirmar que «si estas personas son capaces de utilizar estos métodos para captar un puñado de votos, ¿qué no harán cuando lleguen a puestos de poder?».