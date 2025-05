«Las personas sordas siguen hoy en día discriminadas en muchos ámbitos: en la sanidad, la educación, la justicia, la accesibilidad a los servicios públicos...», ... critica Francisco Sierra, doctor en Derecho Constitucional e intérprete de signos, que en la tarde del miércoles presentó en el Colegio de la Abogacía de Cantabria su libro 'Protección jurídico-constitucional de las personas sordas en España', una obra publicada a partir de su tesis doctoral y que se ha convertido en una herramienta imprescindible para profundizar en los derechos fundamentales y la inclusión legal del colectivo sordo.

El acto, concebido como una charla-coloquio, sirvió «para dar visibilidad a un mundo que la sociedad desconoce», como es el de las personas sordas, y para reivindicar que «sean sujetos activos de la defensa de sus derechos, que no sean meros receptores», un mensaje que hizo suyo Cristina Brandariz, presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (Fescán), uno de los distintos colectivos que estuvieron presentes en el evento, que también contó con representantes de la Fiscalía del TSJC, la Dirección General de Consumo del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria, Cermi y asociaciones de vecinos, entre otros.

Sierra defiende que este libro sirve también a las personas sordas para denunciar que «hay muchas normas que hoy en día se están incumpliendo. Vivimos una época de buenismo normativo: los parlamentos hacen leyes y más leyes que como luego no tienen memoria económica ni aplicación práctica quedan en el Boletín; si entran en vigor, tiene que ser para algo».

En España hay cerca de un millón de personas sordas y los medios de apoyo que se les prestan desde los gobiernos están regulados por ley. Pero, según critica Sierra, los servicios públicos, financiados con los impuestos de la ciudadanía, no se les revierten a los sordos en materias como educación, salud o justicia. «No reciben por parte de los poderes públicos la dignidad que merece cualquier ser humano. No tienen derecho a la educación, a la comunicación (la lengua de signos tiene que ser un derecho fundamental de las personas sordas)... La ley provee de cosas, se dan subvenciones, ayudas, pero no hay una dignidad mínima y dependemos de la arbitrariedad y la discrecionalidad del político de turno», reflexiona.

Espera Francisco Sierra que la tesis, el libro y actos como este sirvan como excusa para introducir en la agenda política este debate, con el fin último de «mejorar la calidad de vida de los sordos». Por cierto, la tesis también ha tenido traslación a la novela gráfica 'La vida de Valentina' (apoyada en ilustraciones de Aida Gómez), que el autor presentó ayer en la Feria del Libro de Torrelavega.