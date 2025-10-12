Un picnic con tortilla y vino blanco, entre fotos, flores y plantas
G. B.
Domingo, 12 de octubre 2025, 09:20
Una mesilla con decenas de retratos de su vida y obra en un rincón de su domicilio, entre flores y plantas, sirvió de escenario íntimo ... para un sobrio y emocionante acto de entrega de la Medalla de Oro. «Te traigo todo el cariño, todo el agradecimiento, todo el abrazo y toda la ternura del pueblo de Cantabria que te quiere. Te voy a decir una cosa, don Álvaro, aquí se respira Sotileza», le dijo Sáenz de Buruaga al escritor.
Tras las fotografías, el encuentro en su casa madrileña se transformó en un pequeño picnic con tortilla y vino blanco dulce. Al narrador y la presidenta su sumaron el escritor Mario Crespo y Flavia, sobrina del premiado. Y mucho, recuerdos santanderinos en la conversación: la infancia, el despertar literario, o la figura materna que asomarán en su próximo libro.
