La playa de Galizano cumple una semana cerrada por el brote de gastroenteritis

Aún no se han dado a conocer los resultados de los análisis de agua efectuados ni el origen de la contaminación

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:49

La playa de Galizano cumple este jueves una semana cerrada a consecuencia de un brote de gastroenteritis con, al menos, catorce casos confirmados de infección ... por rotavirus. De total de afectados, todos ellos niños de corta edad, seis precisaron hospitalización; este lunes, sólo uno de ellos permanecía ingresado, según las últimas informaciones aportadas desde el Gobierno regional.

