El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Pleno rechaza la gratuidad de la primera matrícula en estudios de grado de la Universidad de Cantabria

Los votos de PP y Vox impiden que salga adelante la propuesta socialista

José Ahumada

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

El Pleno, con loa suma de votos del Partido Popular y de Vox, ha rechazado la propuesta del PSOE de implantar la gratuidad de la ... primera matrícula en los estudios de grado de la Universidad de Cantabria para los estudiantes que cumplan los requisitos académicos establecidos, con independencia de su situación económica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  3. 3

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4

    Cuando el covid no se supera
  5. 5

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  6. 6

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  10. 10

    Los vestigios franquistas de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Pleno rechaza la gratuidad de la primera matrícula en estudios de grado de la Universidad de Cantabria