El Pleno rechaza la gratuidad de la primera matrícula en estudios de grado de la Universidad de Cantabria

El Pleno, con loa suma de votos del Partido Popular y de Vox, ha rechazado la propuesta del PSOE de implantar la gratuidad de la ... primera matrícula en los estudios de grado de la Universidad de Cantabria para los estudiantes que cumplan los requisitos académicos establecidos, con independencia de su situación económica.

El socialista Jorge Gutiérrez defendió la iniciativa como «una medida clara, concreta y viable», que impediría que «jóvenes brillantes renuncien a sus sueños por el coste de una matrícula universitaria». Se trata, como dijo, de entender la educación superior «como un derecho, no como un privilegio al alcance de unos pocos».

Los regionalistas mostraron su apoyo a la proposición no de ley del PSOE, argumentando además que llevarlo a cabo supondría «una cantidad irrisoria» –un millón y medio de euros–, dentro de los presupuestos de la comunidad.

No obstante, la oposición de PP y Vox impidió que saliera adelante: el popular Álvaro Aguirre acusó a los socialistas en ser expertos en convertir en «insostenibles» todos los servicios públicos. »Ni Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, se cree la bola que nos ha intentado colar», respondió a Gutiérrez, quien, a su juicio, pretendía presentarse como «el Robin Hood de las familias de Cantabria».

Por su parte, Armando Blanco ironizó con lo «fácil que es repartir el dinero cuan do uno no está gobernando», y reprochó que no pusieran en marcha la medida en todo el tiempo en que permanecieron en el Gobierno regional. El portavoz de Vox propuso, en cambio, un mejor sistema de becas «para los más capacitados» en vez de la «filosofía preelectoral» del »café para todos».