Podemos proclama a Verónica Ordóñez candidata a la Presidencia de Cantabria Verónica Ordóñez, durante una intervención ante el pleno del Parlamento de Cantabria, donde ahora es diputada. / Celedonio Martínez Fue designada ayer oficialmente después de que la dirección nacional apartara a la otra aspirante, Rosana Alonso, que pretende impugnar el proceso por la vía orgánica y judicial DANIEL MARTÍNEZ Santander Lunes, 12 noviembre 2018, 07:50

Anoche se oficializó lo que por otro lado era la única opción posible, que la diputada regional Verónica Ordóñez será la cabeza de lista de Podemos a la Presidencia de Cantabria. Su candidatura era la única que, según las normas de funcionamiento interno, podía proclamarse después de que la Comisión de Garantías del partido a nivel estatal confirmara a comienzos de la pasada semana la decisión de dejar fuera del proceso a su rival, Rosana Alonso.

La única representante en el Congreso de los Diputados y secretaria general en Cantabria, que fue apartada por «incumplir gravemente» el Código Ético al ocultar supuestamente información sobre las denuncias de acoso contra el también diputado regional José Ramón Blanco, perdió 'en los despachos', aunque sí consiguió los avales suficientes de los inscritos para luchar por aparecer en el cartel electoral.

Las primarias uAyer. Después de que el Comité de Garantías anulara la candidatura de Rosana Alonso, tan solo quedaba la de Verónica Ordóñez, por lo que se proclama y ya es oficialmente candidata a la Presidencia regional. uDel 13 al 19 de noviembre. Se celebra la campaña electoral. Con el nombre del cabeza de lista resuelto, tendrán que presentar sus propuestas los candidatos a ocupar el resto de puestos de la candidatura para los comicios del mes de mayo. uDel 20 al 25 de noviembre. Periodo de votaciones. Los inscritos tienen que decidir los nombres de las personas que acompañarán a Ordóñez en las elecciones. No son listas cerradas, sino que se vota a la persona de forma individual. u 27 de noviembre. Ese día se conocerán los resultados y también los 35 nombres que, salvo sorpresa, aparecerán en la papeleta de Podemos Cantabria.

Con la incógnita sobre la persona que el próximo mes de mayo aparecerá en los carteles electorales de Podemos Cantabria resuelta, ahora la duda está en saber cuáles serán los nombres que la acompañarán en la lista al Parlamento. El número dos, el número tres, el número cuatro… hasta completar las 35 posiciones –más los suplentes– que hay que asignar. Podría darse el caso de que Ordóñez tuviera como compañeros de viaje a gente afín de la todavía secretaria general. Incluso que, si eso ocurre, comenzara el periodo de sesiones y los futuros diputados de la formación morada –si consiguen representación como hace cuatro años, que sumaron tres escaños– estuvieran sentados juntos en la Cámara pero apenas se dirigieran la palabra, como ya ha pasado en los momentos más tensos de esta legislatura. Todo está en manos de los inscritos, que entre el 23 y el 25 de noviembre tendrán que decantarse por los candidatos que han dado un paso adelante, ya que en este proceso las primarias no hay listas cerradas. Es decir, que la elección se hace persona a persona.

Esos nombres no podrán ser los de David González, secretario de organización, ni la abogada Belén Milán, a los que el Comité de Garantías 'borró' por el mismo motivo. «Si Rosana no acepta que Madrid la haya apartado y considera que este proceso no es legítimo, lo lógico sería que la gente que la rodea tampoco siguiera en estas primarias», apuntaba ayer un miembro del Consejo Ciudadano de Podemos en Cantabria. Pero los afines a la todavía secretaria general prefieren no pronunciarse. Es decir, no confirman si se apartan definitivamente del proceso y apuestan únicamente por la vía judicial o combinan la pelea en los tribunales con la lucha por los puestos de salida en la candidatura que liderará Ordóñez.

El resto de nombres aún no se ha votado. Podría darse el caso de que afines a Alonso fueran en los puestos de salida

«En mi equipo seguimos trabajando para presentar una alternativa ganadora para Cantabria», se limitó a señalar ayer a este periódico la propia Alonso. Anteriormente ya había advertido de que utilizaría «todos los medios» a su alcance –«orgánicos y judiciales»– para llevar este asunto hasta el final. De hecho, en su equipo anunciaron ya el lunes que habían registrado una denuncia y que no descartaban apurar la vía penal si se producía el desenlace que se ha producido.

Consulta a las bases

Alonso también mantiene intacta su intención de realizar una consulta a las bases sobre la decisión de apartarla del proceso y, en caso de conseguir un apoyo mayoritario, buscar una fórmula para independizarse de Podemos nacional, ya que aspira a avanzar en «autonomía orgánica, organizativa y financiera» de la estructura estatal. Lo que ocurre es que para que esa votación se posible necesita antes el apoyo logístico de la organización, y en Madrid ya han dicho que no tienen intención de dárselo.

Por su parte, Ordóñez, tendrá que valorar si se considera ya un «interlocutor claro», la condición que exige Izquierda Unidad para hablar de una confluencia de cara a las elecciones autonómicas. La intención de IU es reanudar esas conversaciones en función de cómo evolucione la crisis de los podemitas, aunque tampoco descarta presentarse en solitario, al igual que los ecologistas de Equo. Paralelamente se están produciendo negociaciones entre las agrupaciones locales de ambos partidos de cara a los comicios municipales. En Piélagos, por ejemplo, según anunciaron el sábado ambas partes, están cerca del acuerdo.