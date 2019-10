«Nos ponemos en lo peor. Creemos que Bruno podría estar desorientado» Varios testigos aseguran haber visto esta semana en Zarauz al cántabro desaparecido el 2 de octubre. La Guardia Civil perdió la señal de su teléfono móvil en Barakaldo MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Sábado, 12 octubre 2019, 07:35

Un vecino de Zarauz situó por última vez en esta localidad al joven de 29 años, Bruno Montes Herrán, residente en Quijas, Reocín, que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 2 de octubre. Ayer , la Guardia Civil de Torrelavega confirmó a este periódico que, a raíz de la difusión de la fotografía del desaparecido, ese testigo aseguró haberse cruzado con el joven cántabro hace escasos días, con quien intercambió una breve conversación sobre la dirección de una calle. Asimismo, esa misma persona afirmó que iba al volante de un Golf negro, el vehículo con el que desapareció.

La policía autonómica del País Vasco corroboró este testimonio con varios testigos más de distintos establecimientos de hostelería, que también situaron al joven cántabro en Zarauz hace escasos días. Desde entonces, no hay ni rastro de Bruno Montes.

Días antes de obtener la pista de Zarauz, la Guardia Civil de Torrelavega rastreó la señal del teléfono móvil del cántabro, que le situaba en Barakaldo el día después de que sus padres denunciaron su desaparición. «Hasta Barakaldo se pudo seguir el rastro, pero después la señal de móvil se apagó». El dispositivo de búsqueda sigue en curso, según confirmó ayer la Guardia Civil: «Trabajamos con la hipótesis de que se puede tratar de una desaparición voluntaria. Creemos que está en el País Vasco y la Ertzaintza se ha puesto al frente del operativo de búsqueda».

Los familiares de Bruno se desplazaron hasta Zarauz, al tener noticias de que podría estar en la zona, y recorrieron la localidad y sus proximidades sabiendo que «a Bruno le gusta mucho la zona de costa», explicó su madre.

La familia ofrece una recompensa económica a quien facilite la localización de su coche, un Golf negro matrícula 5803 JCC. «Creemos que seguir la pista de su coche podría ser una manera de dar con él. Estamos muy preocupados. Han pasado tantos días sin comida y sin dinero, que me pongo en lo peor. Creemos que Bruno podría estar desorientado». Los padres de Bruno Montes denunciaron su desaparición ante la Guardia Civil de Torrelavega el 2 de octubre, 24 horas después de no tener noticias de su hijo. «Ese día no vino a comer a casa y más tarde nos llamaron del trabajo porque había faltado. Desde entonces no sabemos nada».

Bruno Montes es trabajador social en un centro de Santander. El pasado lunes, 1 de octubre, no llegó a su puesto e hizo saltar las alarmas de sus más allegados. Más tarde, la Guardia Civil pudo comprobar que ese mismo día estuvo en un centro comercial de Santander, donde entró -tan solo unos minutos- a comprar unos sándwiches. «Ese pago de comida ha sido el último movimiento registrado en sus tarjetas bancarias», motivo por el que su madre cree «que algo le ha pasado después de una semana sin comida ni dinero».

La asociación SOS Desaparecidos ha distribuido un cartel de búsqueda con una foto del joven y en el que informa que mide 1,78 de altura y es de complexión normal. En el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero y camisa blanca. También recuerdan que conduce ese Golf negro.