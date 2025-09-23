El PP acusa a la Delegación del Gobierno de «negar» a Cantabria los datos de las pulseras

El senador autonómico, Íñigo Fernández (PP), ha denunciado que esta semana el Ejecutivo de Cantabria (PP) ha consultado a la Delegación del Gobierno (PSOE) para ... conocer la incidencia de las pulseras antimaltrato y «le ha negado los datos». Así lo manifestó el popular en la sesión monográfica sobre la lucha contra la violencia de género que tuvo lugar en el Senado, en una intervención en la que advirtió de «las enormes dificultades» para acceder «a toda la información», desde que Ana Redondo es ministra de Igualdad, porque «no se actualizan los datos de reducciones de condenas a violadores, ni maltratadores».

Además, Fernández ha asegurado que los últimos datos reflejan que en la región la aplicación de la 'Ley del solo sí es sí' ha dejado siete reducciones de condenas a violadores y dos excarcelaciones de violadores. También ha señalado que «en estos años» las violaciones han crecido de 34 a 43, siendo en muchos casos protagonistas menores de edad. «¿Qué campañas se hacen?, ¿qué formación se les da?, ¿qué cultura del respeto está promoviendo el Gobierno de España que los delitos se incrementan cada año?, ¿qué pasa si delinquir es cada día más barato?», se ha preguntado.

En cuanto al impacto en Cantabria de la incidencia de las pulseras anti-maltrato, Fernández ha afirmado que esta semana el Ejecutivo autonómico ha hecho la consulta correspondiente a la Delegación del Gobierno y «ha negado los datos». Porque, en su opinión, «como tiene lo que tiene la ministra, pretenden esconderlo, pretenden ocultarlo como si el problema no se hubiese producido». «Nunca en la historia de España había habido un Gobierno tan indecente como el de Pedro Sánchez», ha concluido Fernández.