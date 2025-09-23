El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PP acusa a la Delegación del Gobierno de «negar» a Cantabria los datos de las pulseras

«Nunca un Gobierno había humillado tanto a las mujeres como el de Pedro Sánchez», afirma Íñigo Fernández

E.Press

Martes, 23 de septiembre 2025, 18:49

El senador autonómico, Íñigo Fernández (PP), ha denunciado que esta semana el Ejecutivo de Cantabria (PP) ha consultado a la Delegación del Gobierno (PSOE) para ... conocer la incidencia de las pulseras antimaltrato y «le ha negado los datos». Así lo manifestó el popular en la sesión monográfica sobre la lucha contra la violencia de género que tuvo lugar en el Senado, en una intervención en la que advirtió de «las enormes dificultades» para acceder «a toda la información», desde que Ana Redondo es ministra de Igualdad, porque «no se actualizan los datos de reducciones de condenas a violadores, ni maltratadores».

