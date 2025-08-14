El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El convoy de la C1 en la estación de Santander, antes de su partida. DM

El PRC considera «un escándalo» la falta de noticias sobre los nuevos trenes de Cercanías

Paula Fernández reafirma su «temor» a un «nuevo incumplimiento» de la fecha de entrega comprometida

EP

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:57

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha calificado como «un auténtico escándalo la falta de noticias» sobre ... los nuevos trenes de Cercanías que el Ministerio de Transportes se comprometió a poner en servicio en la comunidad a principios de 2026, y ha censurado no sólo el «ocultismo» del Gobierno de España por «vetar cualquier información sobre el avance de la construcción», sino también «la incapacidad de seguimiento» del Ejecutivo cántabro (PP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  2. 2

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  3. 3

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  4. 4 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  5. 5

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  6. 6

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  7. 7 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
  8. 8

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  9. 9

    El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»
  10. 10

    Un viaje por el mundo sin salir de El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC considera «un escándalo» la falta de noticias sobre los nuevos trenes de Cercanías

El PRC considera «un escándalo» la falta de noticias sobre los nuevos trenes de Cercanías