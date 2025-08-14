El PRC considera «un escándalo» la falta de noticias sobre los nuevos trenes de Cercanías
Paula Fernández reafirma su «temor» a un «nuevo incumplimiento» de la fecha de entrega comprometida
EP
Santander
Jueves, 14 de agosto 2025, 18:57
La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha calificado como «un auténtico escándalo la falta de noticias» sobre ... los nuevos trenes de Cercanías que el Ministerio de Transportes se comprometió a poner en servicio en la comunidad a principios de 2026, y ha censurado no sólo el «ocultismo» del Gobierno de España por «vetar cualquier información sobre el avance de la construcción», sino también «la incapacidad de seguimiento» del Ejecutivo cántabro (PP).
La regionalista ha reafirmado su «temor» a un «nuevo incumplimiento» de la fecha de entrega comprometida y firmada con la comunidad autónoma en febrero de 2023, por lo que ha urgido al delegado del Gobierno, el socialista Pedro Casares, a convocar «sin demora» la reunión que le ha solicitado para realizar un seguimiento de las obras del Estado en Cantabria.
