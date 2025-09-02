El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Hernando y Paula Fernández, durante la rueda de prensa celebrada en la sede del PRC. DM

El PRC da al PP hasta octubre para que cumpla los acuerdos del Presupuesto

Buruaga asegura que el Gobierno está cumpliendo el pacto y atribuye las palabras de los regionalistas a «urgencias electorales»

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:10

El PRC ha criticado la «parálisis» de un Gobierno de Cantabria «a la deriva» y exigió un Ejecutivo «vivo y dinámico», que gestione y ejecute los Presupuestos y que priorice «los intereses de los cántabros» a los dictados de Madrid. Así, los regionalistas dan de plazo hasta «primeros de octubre» para que los populares cumplan con todos los acuerdos presupuestarios firmados para aprobar conjuntamente las Cuentas de 2024 y 2025. Según la candidata a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández la tónica de estos dos años de legislatura son los reiterados incumplimientos del Partido Popular.

La regionalista, que compareció junto al portavoz parlamentario, Pedro Hernando, puso en valor la postura del PRC durante este tiempo con una «oposición constructiva» con el objetivo de «dar estabilidad» a la comunidad autónoma y evitar que Cantabria fuese hoy un «sainete constante» como ha ocurrido en otras comunidades en las que se ha producido un pacto entre PP y Vox.

A Fernández la respondió a Buruaga, que recordó que en la próxima reunión de seguimiento del pacto presupuestario llevarán los papeles para demostrar que los compromisos se están cumpliendo, más allá de algunas obras que se están retrasando porque en muchos casos no existían ni proyectos. La jefa del Ejecutivo atribuye las palabras del PRC a «urgencias electorales» y pide a los regionalista «receptividad» de cara a la nueva negociación: «Cantabria tiene que estar por encima de todo».

